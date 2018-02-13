دغدغه من اکران خارجی فیلم هایمان است/ محبوبیت ایرانیان در هند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اکران فیلم سینمایی «آن سوی ابرها» به کارگردانی مجید مجیدی شب گذشته دوشنبه ۲۳ بهمن با حضور هنرمندان در پردیس سینمایی کورش برگزار شد.

مجید مجیدی کارگردان فیلم پیش از آغاز نمایش این اثر گفت: فیلم سینمایی «آن سوی ابرها» محصول سرمایه گذاری مشترک ایران و هند است و برخی از عوامل فیلم همچون حسن حسندوست، محمدرضا دلپاک و مهران کاشانی از سینمای ایران، ما را در ساخت فیلم همراهی کردند اما بیشتر عوامل این فیلم از سینمای هند بودند و «آن سوی ابرها» نیز در هند ساخته شد.

وی ادامه داد: سینمای ایران طی سال های گذشته نشان داده است که ظرفیت های بسیاری دارد و این ظرفیت ها این امکان را دارد که بتواند جهانی تر شود و حضور سینماگران ایرانی در کشورهای دیگر برای فیلمسازی می تواند باعث رونق اقتصادی سینمای ایران شود.

مجیدی با اشاره به اینکه سینما در هند یک صنعت جدی است، گفت: هم اکنون در هند سالی حدود ۳ هزار فیلم ساخته می شود و امروز سینما در هند رشد بسیار عجیبی کرده است البته در هند سینماگران ایرانی طرفدار دارند و از سینماگران سایر کشورها بیشتر شناخته شده هستند.

کارگردان فیلم «آن سوی ابرها» اظهار کرد: امیدوارم این فیلم بتواند برای سینمای ایران ظرفیت سازی کند و قدمی باشد که بتوانیم اندیشه و نگاهمان را به آن سوی مرزها ببریم و زمینه ساخت، نمایش و اکران گسترده فیلم های ایرانی را از این طریق فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از دغدغه های اصلی من همیشه این بوده است که بتوانیم فیلم های سینمای ایران را اکران جهانی و فراتر از جشنواره ها حرکت کنیم زیرا سینمای ایران در جشنواره های جهانی توفیقات زیادی داشته و امروز فرصتی است که سینمای ایران از جشنواره های جهانی عبور و به سمت اکران جهانی حرکت کند تا آورده فرهنگی و اقتصادی خوبی داشته باشد.

مجیدی در پایان ضمن تشکر از رسانه ها گفت: رسانه ها همیشه از سینمای ایران حمایت می کنند و ما رسانه های سینمایی را جدا از سینما نمی دانیم. باور داریم که آنها عضو خانواده سینمای ایران هستند.

فیلم سینمایی «آن سوی ابرها» به کارگردانی مجید مجیدی از هفته آینده در سینماهای سراسر کشور اکران می شود.