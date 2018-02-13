به گزارش خبرنگار مهر، در آگهی فراخوان اعضای اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مُهر و پلاک و چاپ اسکرین که از سوی هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی تهران منتشر شده، آمده است:
«راستای اجرای ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره اتحادیههای صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه صنف کلیشه و گراور شهرستان تهران دعوت میگردد، از ساعت ۱۰ الی ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۵ جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه شخصاً به نشانی خیابان صفی علیشاه، بعد از کوچه تهرانی روبروی چاپ مهارت پلاک ۱ طبقه دوم مراجعه و کاندیداهای مورد نظر خود را از بین افراد ذیل در قالب ۵ نفر اعضای اصلی هیأت مدیره و ۱ نفر بازرس انتخاب نمایند».
بر اساس این گزارش، مطابق ماده ۱۳ آئین نامه انتخابات اتحادیههای صنفی فقط صاحب پروانه کسب مجاز به شرکت در انتخابات بوده و شرکاء، دارندگان وکالت محضری، مباشر و اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نیستند.
همچنین ارائه اصل کارت ملی و یا پروانه کسب و یا تصویر آن جهت شرکت در انتخابات ضروری است، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
اسامی داوطلبین عضویت در هیأت مدیره که ۵ نفر از میان آنها انتخاب میشوند، به شرح جدول زیر است:
|
ردیف
|
نام
|
نام خانوادگی
|
ردیف
|
نام
|
نام خانوادگی
|
۱
|
احمد
|
ابوالحسنی
|
۸
|
امیر
|
رئیسی
|
۲
|
قاسم
|
اسدی جوزانی
|
۹
|
حسین
|
سلطانی
|
۳
|
رضا
|
انصاری
|
۱۰
|
غلامرضا
|
شجاع
|
۴
|
جواد
|
آقاجانلو
|
۱۱
|
امیرحسین
|
قاسمی
|
۵
|
بیژن
|
بهادری
|
۱۲
|
محمدرضا
|
کاری
|
۶
|
علی
|
حصارکی
|
۱۳
|
مجتبی
|
معراج محمدی
|
۷
|
غلامرضا
|
دیرمینا
|
ردیف
|
نام
|
نام خانوادگی
|
ردیف
|
نام
|
نام خانوادگی
|
۱
|
طاهره
|
پسندیده بهره مند
|
۳
|
بهروز
|
معراجی
|
۲
|
شهرام
|
شایگان
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