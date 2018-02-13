  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

انتخابات اتحادیه لیتوگرافان ۵ اسفند برگزار می‌شود

انتخابات اتحادیه لیتوگرافان ۵ اسفند برگزار می‌شود

انتخابات برای تعیین هیئت مدیره اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مُهر و پلاک و چاپ اسکرین ۵ اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آگهی فراخوان اعضای اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مُهر و پلاک و چاپ اسکرین که از سوی هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران منتشر شده، آمده است:

«راستای اجرای ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه صنف کلیشه و گراور شهرستان تهران دعوت می‌گردد، از ساعت ۱۰ الی ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۵ جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه شخصاً به نشانی خیابان صفی علیشاه، بعد از کوچه تهرانی روبروی چاپ مهارت پلاک ۱ طبقه دوم مراجعه و کاندیداهای مورد نظر خود را از بین افراد ذیل در قالب ۵ نفر اعضای اصلی هیأت مدیره و ۱ نفر بازرس انتخاب نمایند».

بر اساس این گزارش، مطابق ماده ۱۳ آئین نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی فقط صاحب پروانه کسب مجاز به شرکت در انتخابات بوده و شرکاء، دارندگان وکالت محضری، مباشر و اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نیستند.

همچنین ارائه اصل کارت ملی و یا پروانه کسب و یا تصویر آن جهت شرکت در انتخابات ضروری است، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

اسامی داوطلبین عضویت در هیأت مدیره که ۵ نفر از میان آنها انتخاب می‌شوند، به شرح جدول زیر است:

ردیف

نام

نام خانوادگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

۱

احمد

ابوالحسنی

۸

امیر

رئیسی

۲

قاسم

اسدی جوزانی

۹

حسین

سلطانی

۳

رضا

انصاری

۱۰

غلامرضا

شجاع

۴

جواد

آقاجانلو

۱۱

امیرحسین

قاسمی

۵

بیژن

بهادری

۱۲

محمدرضا

کاری

۶

علی

حصارکی

۱۳

مجتبی

معراج محمدی

۷

غلامرضا

دیرمینا

همچنین اسامی داوطلبین عضویت در بازرسی که ۱ نفر از میان آنها انتخاب می‌شود، به شرح جدول زیر است:

ردیف

نام

نام خانوادگی

ردیف

نام

نام خانوادگی

۱

طاهره

پسندیده بهره مند

۳

بهروز

معراجی

۲

شهرام

شایگان

کد مطلب 4226624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها