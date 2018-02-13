به گزارش خبرنگار مهر، در آگهی فراخوان اعضای اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مُهر و پلاک و چاپ اسکرین که از سوی هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران منتشر شده، آمده است:

«راستای اجرای ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه صنف کلیشه و گراور شهرستان تهران دعوت می‌گردد، از ساعت ۱۰ الی ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۵ جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه شخصاً به نشانی خیابان صفی علیشاه، بعد از کوچه تهرانی روبروی چاپ مهارت پلاک ۱ طبقه دوم مراجعه و کاندیداهای مورد نظر خود را از بین افراد ذیل در قالب ۵ نفر اعضای اصلی هیأت مدیره و ۱ نفر بازرس انتخاب نمایند».

بر اساس این گزارش، مطابق ماده ۱۳ آئین نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی فقط صاحب پروانه کسب مجاز به شرکت در انتخابات بوده و شرکاء، دارندگان وکالت محضری، مباشر و اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نیستند.

همچنین ارائه اصل کارت ملی و یا پروانه کسب و یا تصویر آن جهت شرکت در انتخابات ضروری است، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

اسامی داوطلبین عضویت در هیأت مدیره که ۵ نفر از میان آنها انتخاب می‌شوند، به شرح جدول زیر است:

ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی ۱ احمد ابوالحسنی ۸ امیر رئیسی ۲ قاسم اسدی جوزانی ۹ حسین سلطانی ۳ رضا انصاری ۱۰ غلامرضا شجاع ۴ جواد آقاجانلو ۱۱ امیرحسین قاسمی ۵ بیژن بهادری ۱۲ محمدرضا کاری ۶ علی حصارکی ۱۳ مجتبی معراج محمدی ۷ غلامرضا دیرمینا

همچنین اسامی داوطلبین عضویت در بازرسی که ۱ نفر از میان آنها انتخاب می‌شود، به شرح جدول زیر است: