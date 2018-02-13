دوربین ویژه بازی های المپیک زمستانی به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این دوربین که Leica Q Snow نام دارد، مجهز به حسگر عکاسی CMOS بیست و چهار مگاپیکسلی است.

حداکثر ایزوی این دوربین به ۵۰ هزار می رسد و لنزهای ثابت آن از نوع Leica Summilux و ۲۸ میلیمتری است. یکی از تفاوت های ظاهری این دوربین با دوربین های دیجیتال مشابه قاب تمام سفید آن است که متناسب با حال و هوای المپیک زمستانی و بازی های ورزشی خاص آن است.

تمامی دستگیره ها و ابزار کنترلی این دوربین بر روی یک قاب آلومینیومی مجزا در بالای آن قرار گرفته است. یک دسته چرمی سفید رنگ هم حمل و نقل دوربین یادشده را تسهیل می کند.

با توجه به طراحی خاص این دوربین برای استفاده در المپیک زمستانی قرار است تنها ۳۰۰ واحد از دوربین یادشده در سراسر جهان توزیع شود و هر یک از آنها دارای شماره سریال خاصی باشند که بر روی بدنه آن حک خواهد شد. عرضه این دوربین از سه هفته دیگر آغاز می شود، اما قیمت آن اعلام نشده است.