۱۵ نقطه حادثه خیز شهرستان ملایر اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نگاهداری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه یکی از وظایف سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای، ایمن سازی محورها، نگهداری، ساماندهی و ارتقای آنهاست، اظهار داشت: اصلاح نقاط حادثه خیز، دستاوردی مهم در کاهش تلفات جاده ای محسوب می شود.

وی اصلاح نقاط حادثه خیز را از جمله برنامه های در دست اجرای این اداره عنوان و بیان کرد: طی ۱۱ ماه سال جاری ۱۵ نقطه حادثه خیز شامل پیچ های خطرناک در محور ملایر-قوزان – علوی، محور ازناو-خنداب و محورهای روستایی بیغش دهلق دوریجان انجام شده است.

جواد نگاهداری از تعمیر و نصب ۵۴۰ عدد گاردریل، ایمن سازی ورودی و خروجی پل ها در حوزه‌ استحفاظی ۳۲۰ دهانه و نصب ۳ هزار عدد رفلکتور در محل تقاطع های راه های حوزه استحفاظی خبر داد.

وی گفت: خط کشی ۳۰۰ کیلومتر راه های شریانی، نصب ۴ هزار و ۵۰۰ عدد علائم و نصب ۱۵ عدد چراغ چشمک زن از دیگر اقدامات ۱۱ ماه این اداره بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ملایر از لکه گیری ۱۷ هزار مترمربع از راه های شهرستان در این مدت خبر داد و گفت: روکش آسفالت ۷ کیلومتر، درزگیری ۲ هزار متر طول، موج تراشی ۴ هزار مترمربع و اجرای آسفالت رگلاژی در محور اراک به طول ۱.۵ کیلومتر از جمله اقدامات بوده است.

جواد نگاهداری ادامه داد: همچنین ۳۰ کیلومتر شن ریزی راه های شنی، ۳۴ هزار متر مکعب شانه سازی راه های آسفالته شهرستان و ۴.۴ کیلومتر آسفالت شانه ها در دو طرف در محور خنداب از دیگر برنامه های اجرایی این اداره بوده است.

وی به اقدامات اجرایی این اداره در بحث راهداری زمستانی اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث راهداری زمستانی ۷ هزار تن شن و نمک در راهدارخانه های این شهرستان ذخیره شده که در مدت ۱۱ ماه سال جاری عملیات نمک پاشی ۴ هزار کیلومتر باند و عملیات برفروبی ۵ هزار کیلومتر باند انجام شده است.