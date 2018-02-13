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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

رئیس راهداری ملایر:

۱۵ نقطه حادثه خیز شهرستان ملایر اصلاح شد

۱۵ نقطه حادثه خیز شهرستان ملایر اصلاح شد

ملایر - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ملایر از اصلاح ۱۵ نقطه حادثه خیز این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نگاهداری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه یکی از وظایف سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای، ایمن سازی محورها، نگهداری، ساماندهی و ارتقای آنهاست، اظهار داشت: اصلاح نقاط حادثه خیز، دستاوردی مهم در کاهش تلفات جاده ای محسوب می شود.

وی اصلاح نقاط حادثه خیز را از جمله برنامه های در دست اجرای این اداره عنوان و بیان کرد: طی ۱۱ ماه سال جاری ۱۵ نقطه حادثه خیز شامل پیچ های خطرناک در محور ملایر-قوزان – علوی، محور ازناو-خنداب و محورهای روستایی بیغش دهلق دوریجان انجام شده است.

جواد نگاهداری از تعمیر و نصب ۵۴۰ عدد گاردریل، ایمن سازی ورودی و خروجی پل ها در حوزه‌ استحفاظی ۳۲۰ دهانه و نصب ۳ هزار عدد رفلکتور در محل تقاطع های راه های حوزه استحفاظی خبر داد.

وی گفت: خط کشی ۳۰۰ کیلومتر راه های شریانی، نصب ۴ هزار و ۵۰۰ عدد علائم و نصب ۱۵ عدد چراغ چشمک زن از دیگر اقدامات ۱۱ ماه این اداره بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ملایر از لکه گیری ۱۷ هزار مترمربع از راه های شهرستان در این مدت خبر داد و گفت: روکش آسفالت ۷ کیلومتر، درزگیری ۲ هزار متر طول، موج تراشی ۴ هزار مترمربع و اجرای آسفالت رگلاژی در محور اراک به طول ۱.۵ کیلومتر از جمله اقدامات بوده است.

جواد نگاهداری ادامه داد: همچنین ۳۰ کیلومتر شن ریزی راه های شنی، ۳۴ هزار متر مکعب شانه سازی راه های آسفالته شهرستان و ۴.۴ کیلومتر آسفالت شانه ها در دو طرف در محور خنداب از دیگر برنامه های اجرایی این اداره بوده است.

وی به اقدامات اجرایی این اداره در بحث راهداری زمستانی اشاره و خاطرنشان کرد: در بحث راهداری زمستانی ۷ هزار تن شن و نمک در راهدارخانه های این شهرستان ذخیره شده که در مدت ۱۱ ماه سال جاری عملیات نمک پاشی ۴ هزار کیلومتر باند و عملیات برفروبی ۵ هزار کیلومتر باند انجام شده است.

کد مطلب 4226631

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