نجات جان ۲۳ هزار بیمار سکته حاد قلبی در طرح ۲۴۷ اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در تشریح طرح های ۲۴۷ و ۷۲۴ مربوط به مدیریت درمان سکته‌های قلبی و مغزی گفت: اگر بیماران دچار سکته مغزی و قلبی شده در کمتر از سه ساعت به مراکز درمانی مشخص منتقل نشوند، جان خود را از دست می دهند یا بر اثر گرفتگی رگ قلب، قدرت انقباضی قلب کاهش پیدا می کند و در این صورت، این بیمار با مشکلات گوارشی، کلیه، ریه و مغز روبرو است.

وی تاکید کرد: در آمبولانس های اورژانس در برخی از استانهای کشور، دستگاه های نوار قلب، قرار داده شده که دارای دو سیم کارت است که یکی از این سیم کارت ها، اطلاعات و دیگری صدا را به متخصص قلب ارسال می کند و زمانی که فردی با درد سینه روبرو می شود و با اورژانس ۱۱۵ تماس می گیرد، پس از گرفتن نوار قلب و ارسال صدا و اطلاعات، متخصص قلب وضعیت بیمار را به صورت آنلاین مشاهده و بررسی می کند و در صورت تشخیص سکته حاد قلبی، به پرسنل اورژانس گفته می شود که به بیمار دارو داده و او را به یک مرکز درمانی مشخص منتقل کنند.

سرپرست سازمان اورژانس کشور اضافه کرد: بیمار دچار سکته حاد قلبی و مغزی شده، به طور مستقیم به بخش های مرتبط و آنژیوگرافی منتقل می شود و دو روز پس از آن نیز ترخیص می شود.

کولیوند تاکید کرد: تا کنون با انجام این اقدامات در قالب طرح ۲۴۷ برای بیماران دچار سکته حاد قلبی شده، ۲۳ هزار نفر از این خدمت، بهره مند شدند و بخش عمده ای از آنها از مرگ نجات یافتند.

وی با بیان اینکه با تزریق داروی TPA به بیماران دچار سکته حاد مغزی شده در سه ساعت اول، ۶۰ درصد از آنها بدون عوارض و معلولیت می توانند بهبود پیدا کنند، افزود: بیمار دچار سکته قلبی شده علائمی مانند درد سینه دارو و با صدا کردن اطرافیان، کمک می گیرد اما در سکته مغزی، بیمار فاقد درد و توانایی برای کمک خواستن از دیگران است . ممکن است خبر سکته مغزی این بیماران، دیر به اورژانس برسد اما از اسفند سال گذشته تا کنون، ۸۰۰ بیمار سکته حاد مغزی در قالب طرح ۷۲۴، نجات پیدا کرده اند.