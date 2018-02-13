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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

جانشین سپاه امام رضا (ع):

انقلاب اسلامی ایران نیازمند جهاد علمی است

انقلاب اسلامی ایران نیازمند جهاد علمی است

مشهد- جانشین سپاه امام رضا (ع) گفت: انقلاب اسلامی ایران نیازمند جهاد علمی در بخش های مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی غفورپور ظهر سه شنبه در افتتاحیه جشنواره استانی جهادگران علم و فناوری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: علم همراه نیت الهی پدیده ای است که در قرن حاضر بشریت به آن محتاج است

وی خطاب به بسیحیان حاضر در همایش افزود: شما در عرصه علم و فناوری تلاش می کنید و این ویژگی باعث می شود در دنیا ممتاز شوید

جانشین سپاه امام رضا (ع) تاکید کرد: در این دوره که مسلمانان و انقلاب اسلامی محتاج جهاد علمی هستند، شما عزیزان بسیجی در اندازه خود و در محیط علمی این علَم را برداشته اید و در راه خدمت از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنید

وی ادامه داد: شما پژوهشگران علمی که انگیزه الهی دارید علی رغم مشکلات و کمبودها و نامهربانی ها توانسته اید پیش روید و پرچم اقتدار علمی انقلاب اسلامی را در جهان برافراشته کنید. اکنون ما جز ۱۰ کشور اول صنعت موشکی هستیم

غفورپور ابراز کرد: در این عرصه نیازمند نوآوری هستیم و باید با اخلاص پیش برویم. با تلاش صاحبان صنایع و امکاناتی که در اختیار است امیدواریم بتوانیم گام های موثری در عرصه های دانش بنیان بر داریم.

کد مطلب 4226696

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