به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تام هاردی جدیدترین چهره هالیوودی است که مجسمه مومی‌اش در موزه مادام توسو رونمایی شد.

بازیگر «مدمکس» در حالی مجسم شده که روی یک مبل چرمی نشسته است.

با رونمایی این مجسمه جمعی از طرفداران این بازیگر که در موزه گرد آمده بودند، بلافاصله شروع به گرفتن عکس‌های یادگاری با مجسمه وی کردند.

ماه پیش نیز مجسمه ادی ردمین به این موزه اضافه شد.

تام هاردی ۴۱ ساله در همین حال به عنوان مورد پسندترین بازیگر برای ایفای نقش جیمز باند مطرح شده است.

جیمز نورتون دیگر بازیگری است که اکنون در مکان دوم برای جایگزینی دنیل کریگ از او نام برده می‌شود. در مکان سوم نیز جک هوستون جای دارد. ادریس آلبا و ایدن ترنر بازیگر نقش پولدارک نیز مکان‌های بعدی را در فهرست جایگزین‌های احتمالی جیمز باند اشغال کرده‌اند.

جالب این که از دیوید بکهام نیز با احتمال یک به ۱۵۰ برای ایفای این نقش یاد شده است.

نورتون بازیگر درام جاسوسی بی‌بی‌سی با عنوان «مک مافیا» تا چندی پیش گزینه نخست این فهرست بود.

در حالی که بازار شایعات برای انتخاب جایگزین بعدی دنیل کریگ بسیار داغ بود، پس از این که وی پذیرفت در فیلم پنجم هم در نقش جیمز باند ظاهر شود، این شایعات اندکی فروکش کرد.