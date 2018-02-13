پیشگیری از چاقی و عوامل موثر برآن/پیشگیری از چه زمانی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دکتر مجید ولی‌زاده، فوق‌تخصص بیماری‌های درون‌ریز و متابولیسم در مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی با بیان اینکه در تمام دنیا چاقی روبه افزایش است‌. در کشورهای غربی حدود ۷۰درصد جمعیت بالغان، چاقی یا اضافه وزن دارند. در کشورهای در حال توسعه این روند روبه رشد است، گفت: در کشور ما حدود ۶۵ درصد اضافه وزن یا چاقی دارند، درکشورما اضافه وزن بیشتر از چاقی شیوع دارد. چاقی حتی کودکان راهم درگیر می‌کند و آنها اضافه وزن را به دوران بزرگسالی هم می‌برند.

وی ادامه داد: به طور معمول بی‌ام‌آی یا شاخص توده بدنی از تقسیم وزن برحسب کیلوگرم بر مجذور قد برحسب متربه دست می‌آید. اگرحاصل این تقسیم بین ۱۸.۵ تا ۲۵ باشد وزن فرد مناسب است. اگربین ۲۵تا۳۰باشد اضافه وزن محسوب می‌شود. اگر این عدد۳۰ تا ۳۵ باشد چاقی درجه یک و اگر این عدد بین ۳۵ تا۴۰ باشد، چاقی متوسط یا درجه دو و بالا ی ۴۰ چاقی شدید یا چاقی مرضی است.

این فوق‌تخصص بیماری‌های درون‌ریز و متابولیسم در مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی با بیان اینکه اگر چاقی ساده باشد به این معنی است که هیچ بیماری ایجادکننده آنها نیست، تاکید کرد: بعضی بیماری‌ها باعث افزایش اشتها می‌شوند، مثل وجود تومور در هیپوتالاموس که باعث افزایش اشتها می‌شود. تومور در این ناحیه بسیار نادر است. از هر ده هزار مورد چاقی یک مورد آن به این علت است. افزایش عملکرد غده فوق کلیه باعث اضافه وزن و چاقی می‌شود.

وی ادامه داد: کم‌کاری تیروئید اگر شدید باشد درجاتی از چاقی ایجاد می‌کند که افزایش وزن حداکثر سه تا پنج کیلوگرم است. کم‌کاری تیروئید آب میان بافتی یا آب زیرپوستی را زیاد می‌کند و چربی را زیاد نمی‌کند و با درمان خوب می‌شود. وراثت ۶۰ تا ۷۰درصد باعث اضافه وزن و چاقی می‌شود. اگر یک والد چاق باشد ۱۰ تا ۲۰ درصد باعث چاقی می‌شود. والدین چاق، بچه‌های چاق دارند. به دو دلیل یکی وراثت و دیگری رفتار که تاثیرگذار است. اگر چاقی مرضی نیست، بیش از ۹۵ درصد ساده است که عوامل ژنتیک زمینه‌ساز آن است.

ولی زاده در خصوص آغاز پیشگیری از چاقی گفت: اهمیت پیشگیری به این علت است که وقتی کسی چاق می‌شود خیلی وزن کم کردن برای او دشوار است و سخت‌تر از آن حفظ وزن است. در حال حاضر، هم تحرک کمتر شده و هم غذا در دسترس ما بیشتر شده است. البته پیشگیری هرچه زودتر باشد اثر بیشتری دارد.

این فوق‌تخصص بیماری‌های درون‌ریز و متابولیسم در گفتگو با رادیو سلامت، با بیان اینکه بهترین سن، قبل از شش سالگی است، اظهارداشت: حتی رژیم غذایی مادر هنگام بارداری روی ذائقه کودک تاثیرگذار است. اگر مادر غذای پر ادویه بخورد بر ذائقه کودک تاثیر می‌گذارد. بهترین شیر، شیرمادر است. بچه‌هایی که از شیرخشک تغذیه می‌شوند، اضافه وزن هم در آنها بیشتر دیده می‌شود. بچه‌های چاق از غذای کمکی زود هنگام استفاده کرده‌اند.