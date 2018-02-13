به گزارش خبرنگار مهر، سه عنوان کتاب از این مجموعه هر یک شامل سه داستان کوتاه است که کودکان و خردسالان را به رازداری، رعایت نوبت، «نه» گفتن به درخواست‌های نادرست، خوش‌رویی، نظم، تحمل دیگران و ... تشویق می‌کند.

ژوبرت نویسنده دارای اصالت فرانسوی علاوه بر نوشتن این داستان‌ها تصویرگری این آثار را نیز برعهده داشته است. آثار این نویسنده را ناشران مختلفی منتشر کرده‌اند؛ کتاب‌هایی که اغلب با استقبال مخاطبان روبرو شده و بسیاری از آنها ضمن دارا بودن جذابیت‌های نگارشی و تصویری، از درون‌مایه‌ای مذهبی برخوردار هستند.

در همین حال شخصیت‌های «داستان‌های صمیمی» با عنوان‌های «هزار بوسه پرپری و دو داستان دیگر»، «اژدودو و دو داستان دیگر» و «با...با...باشه و دو داستان دیگر»، حیوانات هستند.

نویسنده، در این آثار که در قالب مجموعه «کتاب سحر» منتشر شده است، تلاش می‌کند برخی صفت‌های پسندیده اخلاقی را برای کودکان بازگو و آن‌ها را به پرهیز از برخی صفت‌های ناپسند چون حسادت، خودبزرگ‌بینی، فخر فروشی و تشویق کند.

بر اساس این گزارش، داستان «هزار بوسه پرپری» - که مهارت نه گفتن را به کودکان آموزش می‌دهد - با این جمله‌ها آغاز می‌شود: «هر روز صبح که دوزدوزک، بچه کفش‌دوزک، به مدرسه می‌رفت، خانم هزارپا سرراهش منتظرش بود. به طرفش می‌دوید و می‌گفت: من بچه ندارم که بوسش کنم. و لپش را محکم می‌بوسید. دوزدوزک اصلا این کار را دوست نداشت، ولی رویش نمی‌شد به خانم هزارپا بگوید...»

این کتاب‌ها هر یک در ۲۰۰۰ نسخه و با قیمت ۹ هزار تومان از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر و روانه بازار کتاب شده است.