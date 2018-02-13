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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول:

برداشت محصول سیر در دزفول آغاز شد

برداشت محصول سیر در دزفول آغاز شد

دزفول - معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول گفت: برداشت محصول سیر از سطح ۵۵۰ هکتار مزارع شهرستان دزفول آغاز شد.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مزارع سیر در دزفول عمدتاً در بخش چغامیش و روستاهای کهنک و فضیلی هستند.

وی با بیان اینکه برداشت محصول سیر دزفول آغاز شده و تا اواخر فروردین‌ماه ادامه دارد، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی و حاصلخیزی خاک دزفول، سیر تولیدی این شهرستان از کیفیت بالایی برخوردار است.

کرمی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود از سطح زیر کشت سیر در شهرستان دزفول، افزون بر ۶ هزار تن محصول برداشت شود.

معاون فنی جهاد کشاورزی دزفول عنوان کرد: پارسال نیز ۵۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی دزفول زیر کشت سیر رفت که از هر هکتار به‌طور میانگین ۱۵ تن محصول برداشت شد.

کد مطلب 4226863

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