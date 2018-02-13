به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی عصر امروز سه شنبه در جمع معاونین آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با قدردانی از حضور حماسی و یکپارچه فرهنگیان و دانش آموزان در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، اظهار داشت: دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی تحمل حضور یکپارچه مردم را در راهپیماییها ندارد و همانطور که مقام معظم رهبری فرموده بودند راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال تماشایی بود.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تأکید کرد: حضور اقشار مختلف مردم در راهپیماییهایی همچون جشن انقلاب موجب میشود تا تمامی توطئهها و اهداف شومی که دشمن برای ضربه زدن به کشورمان آن را در سر میپروراند خنثی شود.
وی با اشاره به برنامههای اجرا شده آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در مدارس و ادارات تابعه شهرستانها در ایامالله دهه فجر افزود: امسال بیش از ۳۵۰ عنوان برنامه مختلف در حوزههای ورزشی، اجتماعی، سیاسی، قرآنی، تربیتی و فرهنگی و هنری در طول ایامالله دهه فجر در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
پاشایی ارتقاء شاخصهای آموزشی و پرورشی را از رویکردهای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی عنوان کرد، بیان داشت: شوراهای آموزش و پرورش چه در استان و چه در شهرستانها نباید صرفاً محلی برای ارائه گزارش عملکرد باشد بلکه سیاست و رویکرد اصلی شوراها تصمیم سازی، نظارت و پیگیری مصوبات است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بابیان اینکه سرانه کتاب در کتابخانههای مدارس آذربایجان شرقی بیشتر از میانگین سرانه کشور است، گفت: این نکته قوتی برای آموزش و پرورش بوده و باید تلاش کنیم تا این جایگاه را با افزایش کتاب در کتابخانههای آذربایجان شرقی حفظ کنیم.
وی از ایجاد چمنهای مصنوعی ورزشی در مناطق آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تا پایان سال جاری خبر داد، تصریح کرد: تلاش ما بر این تا با بهرهگیری از ظرفیتها و مساعدتهای خیرین در جهت ورزش دانش آموزان آذربایجان شرقی در شهرستانها چمنهای مصنوعی را در مناطق مختلف استان ایجاد کنیم.
پاشایی با اشاره به نقش آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در راستای رویداد تبریز ۲۰۱۸ ابراز داشت: برای اینکه بتوانیم مفاخر و مشاهیر حوزه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی را به گردشگران تبریز ۲۰۱۸ معرفی کنیم موزه تعلیم و تربیت آذربایجان شرقی را در آینده نزدیک راهاندازی میکنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه برنامهریزی برای جبران تعطیلی مدارس از بابت آلودگی هوا و بارش برف در آذربایجان شرقی ضروری است، خاطرنشان کرد: برگزاری جشنوارههای خیرین مدرسهساز و مدرسه یار و فعالسازی ستادهای کنکور در شهرستانهای آذربایجان شرقی از جمله انتظارات ما از مدیران آموزش و پرورش نواحی است.
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