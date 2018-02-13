مالیات سیگارهای خارجی باید طبقه بندی شود/مافیای خاص سیگار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت؛ احمد انارکی محمدی در خصوص نحوه اعمال مالیات بر سیگار، اظهار داشت: اکثر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی مالیات سنگینی بر سیگار اعمال می کنند و برای این کار زیرساخت های لازم را دارد و از سوی دیگر سن مصرف را نیز رعایت می کنند اما در ایران نه زیر ساخت فراهم شده است و نه به سن مصرف دقت لازم می شود.

افزایش مالیات افزایش قاچاق را به دنبال دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان دخانیات ایران، بیان داشت: بسیاری از سیگارهای خارجی توسط این سازمان وارد می شود اگر واقعا به فکر حمایت از تولیدداخل هستیم و می خواهیم جامعه از مضرات سیگار مطلع شوند، باید متولی این امر توجه بیشتری نسبت به واردات سیگار داشته باشد.

نماینده مردم رفسنجان و انار درمجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی خواهان افزایش مالیات بر سیگار خارجی هستند، گفت: این کار باید به نوعی صورت گیرد که باعث افزایش قاچاق سیگار به کشور نشود، چرا که وقتی تعرفه ها افزایش پیدا در شرایطی که مبادی ورودی قاچاق همچنان باز است، افزایش قاچاق کلید می خورد.

مالیات بر سیگار خارجی طبقه بندی شود

وی تاکید کرد: بنابراین باید مالیات بر سیگار خارجی طبقه بندی شده باشد تا هم حمایت از تولید داخلی لحاظ شود و هم افزایش قاچاق شکل نگیرد.

این نماینده مردم با بیان اینکه سیگار مافیای خاصی دارد، گفت: از آنجایی که بازار سیگار مافیای خاصی دارد هر کسی نمی تواند به این بازار ورود کند، آنها با امتیازهایی که دارند سیگار را با کمترین قیمت خریداری و در کشور با سودهای کلان به فروش می رسانند.

انارکی محمدی با تاکید بر اینکه باید متولی در زمینه سیگار بازار را از دست مافیای سیگار خارج کند، اظهار داشت: متاسفانه سازمان دخانیات ایران به راستی متولی امر نیست و نمی تواند مانع قاچاق سیگار شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید همه دستگاه ها نسبت به جلوگیری از قاچاق سیگار به کشور اقدام کنند، گفت: باید همه دستگاه ها از جمله سازمان گمرک و مالیات نسبت به شفاف سازی سیستم ها اقدام کنند تا دست مافیا از بازار سیگار کوتاه شود.