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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

در پردیس تئاتر تهران

نگارخانه «استاد قباد شیوا» افتتاح می شود

نگارخانه «استاد قباد شیوا» افتتاح می شود

به مناسبت هفتاد و هفتمین زادروز قباد شیوا، آیین گشایش نگارخانه «استاد قباد شیوا» پنجشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۵ در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آیین افتتاح نگارخانه «استاد قباد شیوا» به مناسبت هفتاد و هفتمین زادروز این هنرمند با حضور هنرمندانی همچون کامبیز درمبخش، بهزاد شیشه‌گران، علی خسروی و فرشید مثقالی، پنجشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۵ در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود.

در این نگارخانه ۲۰ اثر از مجموعه آثار پوستر تئاتر قباد شیوا در قطع ۱۰۰*۷۰ و ۱۰ اثر از هنرمندانی که به مناسبت زادروز قباد شیوا طراحی کرده‌اند به نمایش گذاشته می‌شود.

قباد شیوا متولد ۱۳۱۹ در همدان است. وی در سال ۱۳۴۵ در رشته نقاشی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه پرات شهر نیویورک در زمینه گرافیک در سال ۱۳۵۹ دریافت کرد.

 آیین افتتاح نگارخانه «استاد قباد شیوا» پنجشنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۵ در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود.

پردیس تئاتر تهران واقع در اتوبان امام علی جنوبی، خروجی شهید محلاتی شرق، خیابان شهید شاه‌آبادی جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر، خیابان شهید بقایی است.

کد مطلب 4227068
زهرا منصوری

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