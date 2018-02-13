به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، در این محفل که عصر دوشنبه ۲۳ بهمن برگزار شد و ۲۴ شاعر از کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان در آن به شعرخوانی پرداختند، علاوه بر ادیبان کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان، «شفیق شرق» رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، استاد محمدعلی مجاهدی شاعر پیشکسوت آیینی، جواد محقق دبیر دوازدهمین جشنواره شعر فجر، محمدکاظم کاظمی شاعر و دبیر جشنواره یازدهم، سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و مهدی قزلی دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر نیز حضور داشتند.
پایگاه نقد شعر بنیاد، میزبان فارسیسرایان غیر ایرانی
مهدی قزلی دبیر اجرایی جشنواره بینالمللی شعر فجر ضمن تشکر از حضور رایزن فرهنگی افغانستان و دیگر شاعران حاضر در محفل اظهار کرد: ما خاطرات خوبی از همکاری و حضور ادیبان کشورهای همسایه به ویژه افغانستانیهای عزیز در عرصه شعر و ادبیات داریم.
وی افزود: بین شاعران کشورهایی مانند تاجیکستان، افغانستان، آدربایجان، هندوستان و حتی عراق فارسیسرایان و پژوهشگرانِ ادب فارسی کم نیستند که تلاشهای ارزنده ای در زمینه شعر و ادبیات فارسی از خود نشان داده اند.
مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی تاکید کرد: این مراسم تجدید خاطره همکاریهای گذشته است و امیدواریم که موجب ادامه این همکاریها در سالها و برنامههای آینده بشود.
وی در ادامه توضیحاتی درباره برنامههای پیشرو اعلام کرد و گفت: بنا داریم در سه روز پایانی این هفته، ششمین دوره آموزشی «کلک خیال» را با حضور هشتاد شاعر جوان از سراسر کشور و اعضای فعال پایگاه نقد شعر برگزار کنیم. برای آموزش هم از منتقدین پایگاه نقد شعر و کارشناسان و اساتید در حوزه شعر استفاده خواهد شد.
قزلی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین برنامههای پایگاه نقد شعر افزود: در روزهای ابتدای فعالیت این پایگاه، به پوشش شهرهای مختلف کشور فکر میکردیم و خواست ما این بود که دسترسی به اساتید و کارشناسان حوزه شعر را برای کسانی که از مراکز استانها و پایتخت دو هستند؛ فراهم کنیم. ولی حالا با عضویت حدود ۲۰۰۰ شاعر در این سامانه، هدف ما جامعه فارسیسرایان سراسر دنیاست.
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان تاکید کرد: بسیاری از صاحب نظران معتقد اند ادبیات و فرهنگ، میتواند روشن ترین و بازترین دریچه میان دو کشور باشد به همین دلیل میتوان گفت؛ پایگاه نقد شعر بنیاد همان دریچه باز است بین ما و شاعران فارسی زبان در سراسر جهان.
قزلی در این باره ادامه داد: شاعران با هر میزان از توانمندی، پس از عضویت در «پایگاه نقد شعر» میتوانند بدون هیچ محدودیتی آثار خود را برای کارشناسان و منتقدان پایگاه ارسال کنند.
وی اضافه کرد: در روزهای ۲۵ الی ۲۷ بهمن (در سه شب متوالی) سه محفل شعر در تالار محراب تهران خواهیم داشت که بیش از ۶۰ شاعر نامدار در آن به شعرخوانی خواهند پرداخت و همه علاقمندان میتوانند از ساعت ۱۸:۳۰ در این محافل حضور یافته و از فرصت شنیدن شعر شاعران صاحبنام کشور بهره مند شوند.
شعر فارسی بهترین ابزار برای ابراز معانی و مفاهیم
شفیق شرق، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابلاغ سلام گرم سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان، دولت و مردم کشورمان، گفت: بر خود لازم میدانم از دستگاه فرهنگی دولت جمهوری اسلامی و نیز بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برای برگزاری این محفل تشکر کنم.
شفیق شرق ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع شاعران فارسی زبان از کشورهای همسایه، گفت: نگرش ما فارسیزبانان در طول تاریخ از دریچه شعر بوده و هست و زبان و شعر فارسی به حدی وسیع است که میتوانیم معانی و مضامین مختلف و متنوعی را در آن بیان کنیم.
وی افزود: شعر در گذشته تاریخی ما، رسانه ای بوده برای بیان علم، معرفت، نجوم، دین، تاریخ، اندیشه، عشق، عرفان، سیاست و بسیاری موضوعات دیگر.
رایزن فرهنگ افغانستان در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: اینگونه محافل بهانهای شود برای درهم نوردیدن مرزهای جغرافیایی و همنشینی و تبادل افکار و احساسات شاعران فارسیزبان.
بر پایه این گزارش، سیدموسی حسینی کاشانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز در بخشی از این مراسم ضمن تقدیر از دبیرخانه جشنواره شعر فجر برای برگزاری این محفل گفت: ویژگی خاص این جلسه حضور عزیزانی از دیگر کشورها و ارتباط ما در عرصه شعر با یکدیگر است که این را به فال نیک میگیریم.
محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر ادبی هم توجه جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فارسی زبانان غیر ایرانی را مایه خرسندی شاعران و ادیبان دیگر کشورها دانست و گفت: خوشبختانه طی سالهای اخیر به یمن برگزاری جشنواره بینالمللی شعر فجر، شاهد ارتباط بیشتر در حوزه ادبیات و زبان میان دو کشور ایران و افغانستان بوده ایم.
دبیر علمی یازدهمین جشنواره شعر فجر ادامه داد: تنها راه مطمئن و نجات دو کشور مسیر زبان و ادبیات است و با این اشتراکی که در زبان و رسمالخط داریم اگر بتوانیم از این فرصت میان استفاده کنیم، بسیاری از مناسبات میان دو کشور تسهیل خواهد شد.
کاظمی اظهار کرد: اگر بخواهیم ایران را به اتاق یا خانهای تشبیه کنیم که پنجرههایی به دیگر کشورها دارد، بزرگترین پنجره ایران به سمت کشور افغانستان است و این به دلیل اشتراکات بسیار زیاد زبانی، تاریخی، فرهنگی، دینی میان این دو کشور است. البته درحال حاضر این پنجرهها را تا حدود زیادی غبار گرفته است، به گونهای که یکدیگر را نمیشناسیم ولی اگر بتوانیم موانع شناخت را برطرف کنیم، بسیاری از مشکلات حل میشود و امیدواریم که جشنواره شعر فجر نیز در سیدن به این هدف کمک کند.
یادآوری میشود، محافل دوازدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر پس از گذر از شهرهای کرمانشاه، سرپل ذهاب، تهران، زاهدان، اصفهان و قم، با برگزاری سه محفل در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ بهمن در تالار محراب تهران ادامه خواهد داشت.
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