مظفر تیموری شامگاه چهارشنبه در محفل شعر پاییزانه به مناسبت روز شعر و ادب فارسی اظهار داشت: شاعران وجدان بیدار جامعه و صدای مردم هستند و رسالت مهمی در انعکاس دغدغه‌ها و انتقال ارزش‌های انسانی بر عهده دارند.

وی افزود: این نشست فرصتی مغتنم برای شاعران جوان است تا از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان استفاده کنند. چنین گردهمایی‌هایی نشان‌دهنده آن است که چراغ فرهنگ و ادب در استان کرمانشاه همچنان به همت اهالی شعر روشن و پر فروغ است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه شعر در ارتقای فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: شعر ابزاری برای پرورش فکر، تقویت روح جمعی و انتقال ارزش‌های انسانی است. شعر منبع صلح، آرامش، وحدت و دوستی در جامعه به شمار می‌آید.

تیموری با یادآوری حوادث و رخدادهای اجتماعی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، یکی از گروه‌هایی که توانستند به جامعه امید و آرامش ببخشند و عامل وحدت مردم شوند، شاعران بودند. آنان در کنار مردم ایستادند، امیدآفرینی کردند و آرامش را به جامعه بازگرداندند.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش برگزارکنندگان این محفل ادبی، یاد استاد شهریار، شاعر بزرگ معاصر، و بانوی شاعر فقید کرمانشاهی زینب اکبری را گرامی داشت و بر استمرار برگزاری چنین برنامه‌هایی برای اعتلای شعر و ادب فارسی تأکید کرد.