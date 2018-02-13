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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۷

از سوی جهانگیری؛

مصوبه تعیین بندر کاسپین بعنوان مرز رسمی و مجاز دریایی ابلاغ شد

مصوبه تعیین بندر کاسپین بعنوان مرز رسمی و مجاز دریایی ابلاغ شد

مصوبه دولت درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی از سوی معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبه دولت درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۶ به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی– مصوب ۱۳۹۰- تصویب کرد:بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می‌گردد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهوراین مصوبه را به وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.

کد مطلب 4227102

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