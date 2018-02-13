مصوبه تعیین بندر کاسپین بعنوان مرز رسمی و مجاز دریایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبه دولت درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۴/۱۱/۱۳۹۶ به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی– مصوب ۱۳۹۰- تصویب کرد:بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می‌گردد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهوراین مصوبه را به وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.