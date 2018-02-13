مراسم ترحیم والده «مرتضی مبلغ» در مسجد نور تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم والده مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات عصر امروز با حضور تعدادی از چهره ها در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم، محسن هاشمی، عبدالله نوری، محمد موسوی خویینی ها، محمد عطریانفر، صفدر حسینی، حسین کمالی، علی جنتی، جواد امام، قدرت الله علیخانی، محسن رهامی، الیاس حضرتی، حسینعلی امیری، سردار احمد وحیدی، سردار حسین دهقان و محسن میردامادی حضور پیدا کردند.

محمد نعیمی پور، غلامحسین کرباسچی، غلامرضا انصاری، احمد مازنی، محسن مهرعلیزاده،علی شکوری ، سعید لیلاز، مرتضی الویری و حسن رسولی از دیگر چهره های حاضر در این مراسم بودند.