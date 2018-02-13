درباره «پارلمان اصلاحات» در شورای اصلاحات اختلاف نظر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرعشی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در حاشیه مراسم ترحیم والده مرتضی مبلغ با حضور در جمع خبرنگاران درباره انتخاب اعضای دوره جدید این شورا اظهار داشت: انتخاب اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در دوره جدید بر اساس سنت قبلی یعنی اجماعی خواهد بود.

وی درباره تصویب کلیات طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی اصلاح طلبان تاکید کرد: بر اساس طرحی که به پیشنهاد حزب کارگزاران سازندگی در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصویب شد، قرار است شورای عالی سیاست گذاری کار خود را به عنوان نهادی اجرای ادامه بدهد و پارلمان اصلاحات هم نهادی بالا دستی و نظارتی خواهد بود.

مرعشی در پاسخ به این سوال که بحث‌هایی درباره‌ مخالفت اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاحات با طرح پارلمان اصلاحات مطرح می‌شود، آیا صحت دارد گفت: اختلاف نظر وجود دارد اما در مجموع، هیچ فردی در شورای عالی سیاست گذاری مخالف این طرح نیست و ما در حال بحث روی جزئیات آن هستیم.