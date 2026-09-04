حجت الاسلام محمدی: رهبر شهید انقلاب الگوی ماندگار کار جهادی است

حجتالاسلام احسانالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی و رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای انسان مومن این است که کار را برای رضای خدا انجام دهد؛ چنین فعالیتی را میتوان «کار جهادی» نامید.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان،افزود:کار جهادی، کاری دلی، عاشقانه و همراه با اخلاص است و صرفاً یک فعالیت سازمانی یا دستوری به شمار نمیرود؛زیرا اساس کار جهادی بر عشق، ایمان، اخلاق و خدمت به مردم استوار است.
وی گفت: رهبر شهید انقلاب نیز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از سال ۱۳۴۷، خدمت مخلصانه و جهادی به مردم را آغاز کردند و با عشق و ایمان در مسیر خدمترسانی گام برداشتند.
کار جهادی با احساس تکلیف معنا پیدا میکند
حجتالاسلام محمدی با بیان اینکه کار جهادی به معنای صرفاً زیاد کار کردن یا ساعتهای طولانی فعالیت کردن نیست، تصریح کرد: کار جهادی زمانی شکل میگیرد که انسان احساس کند مسئولیتی که بر عهده اوست، یک تکلیف الهی است.
وی با اشاره به اینکه کار جهادی ویژگیهایی همچون ایمان، اخلاص، جدیت، ابتکار، خلاقیت، ایثار و فداکاری دارد، گفت:فرد جهادی کاری را که بر عهده گرفته است، با انگیزه الهی و احساس مسئولیت انجام میدهد و برای خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
تلاش و مجاهدت مسیر رشد جامعه است
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به آیات قرآن کریم؛ «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی»؛یعنی برای انسان چیزی جز حاصل تلاش او نیست،افزود: سرنوشت انسان با سعی و تلاش او ارتباط مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه اگر جامعهای اهل تلاش باشد، پیشرفت میکند، ادامه داد: اگر سازمانی اهل تلاش باشد، موفق میشود؛ اگر خانوادهای اهل کوشش باشد، رشد میکند و اگر انسان اهل تلاش و مجاهدت باشد،به کمال میرسد.
حجتالاسلام محمدی با تأکید بر اینکه جهاد تنها به حضور در میدان جنگ محدود نمیشود، گفت: تعبیر قرآن کریم این است که «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ کسانی که در راه ما مجاهدت کنند، خداوند آنان را به راههای خود هدایت میکند. هر کاری که برای خدا، در مسیر خدمت به مردم و برای تحقق اهداف الهی انجام شود، میتواند روحیه جهادی داشته باشد.
تفاوت کار جهادی با کار پُرحجم در برکت آن است
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه اگر هدف انسان فقط کسب درآمد نباشد و خدمت به مردم و برطرف کردن نیازهای آنان را دنبال کند،فعالیت او رنگ الهی و جهادی پیدا میکند،اظهار کرد:کار جهادی فقط تبلیغ نیست؛ هر اقدامی که برای مردم فایده داشته باشد، به معیشت آنان کمک کند و گرهی از مشکلات جامعه بگشاید، میتواند مصداق کار جهادی باشد.
وی تصریح کرد:معلمی که با اخلاص درس میدهد، کارمندی که برای خدمت به مردم وظیفه خود را انجام میدهد، کشاورزی که برای تأمین نیازهای جامعه تلاش میکند و پزشکی که با هدف خدمترسانی فعالیت دارد، همگی میتوانند در مسیر کار جهادی گام بردارند.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به تفاوت میان کار جهادی و کار پُرحجم گفت: تفاوت این دو در «برکت» است. اگر ایمان، اخلاص و خدمت هدف اصلی نباشد، حتی تلاش فراوان و حجم بالای فعالیت نیز ممکن است اثر و برکت لازم را نداشته باشد؛ تفاوت این دو، همان تفاوت میان «کوثر» و «تکاثر» است.
سیره رهبر شهید انقلاب الگویی برای جامعه است
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه کار جهادی از جنس کوثر و برکت است، اظهارکرد:همان کاری که رهبر شهید انقلاب و علمای جهادی در طول عمر شریف خود انجام دادند و بهعنوان الگویی عملی برای جامعه ما باقی گذاشتند.
وی ادامه داد:با اشاره به سالروز فعالیتهای داوطلبانه رهبر شهید انقلاب در شهرستان فردوس، امسال نخستین سالی است که این مناسبت را در فقدان رهبر شهید انقلاب گرامی میداریم و به همین دلیل، بازخوانی سیره، خدمات و روحیه جهادی ایشان اهمیت بیشتری دارد.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به رسالت طلاب و روحانیون در ترویج فرهنگ جهادی،گفت:طلاب و روحانیون باید از یک سو مفهوم کار جهادی را برای مردم تبیین کنند و از سوی دیگر، خودشان در این مسیر پیشقدم باشند و عملاً به انجام فعالیتهای جهادی بپردازند.
وی افزود: رسالت طلاب و روحانیون در این زمینه دو جنبه دارد؛ نخست اینکه کار جهادی را برای مردم تبیین و تشریح کنند و دوم اینکه خودشان اهل عمل باشند و در عرصههای مختلف خدمترسانی حضور پیدا کنند.
خدمترسانی به مردم مصداق جهاد است
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با تاکید براینکه مدیران نیز باید نیروها و مجموعههای خود را به کار جهادی تشویق و ترغیب کنند، گفت:جامعهای پیشرفت میکند و به کمال میرسد که امور آن با روحیه مجاهدانه، اخلاص، احساس تکلیف و انگیزه خدمت انجام شود.
وی تصریح کرد: جامعه جهادی جامعهای است که در آن انسان فقط منفعت شخصی خود را در نظر نمیگیرد، بلکه همه انسانها و ظرفیتهای موجود را برای خدمت به مردم و رفع نیازهای جامعه به کار میگیرد و درصدد نفعرسانی به دیگران است.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: در حدیثی از رسول اکرم(ص) آمده است که بهترین مردم، سودمندترین آنان برای مردم هستند. بنابراین، رضایت خدای متعال باید هدف اصلی همه فعالیتها باشد.
وی با بیان اینکه کار جهادی گاهی در میدان نبرد و در قالب مقاومت و دفاع انجام میشود مانند رزمندگانی که با وجود همه سختیها، گرمای طاقتفرسا و دشواریهای فراوان در میدان جهاد حضور دارند، افزود: جهاد تنها در میدان جنگ نیست و افرادی که در پشت جبهه برای خدمترسانی به مردم، تأمین آب و برق، ایجاد و توسعه زیرساختها و حل مشکلات جامعه پیشقدم میشوند نیز در حال انجام کار جهادی هستند.
حجتالاسلام محمدی ادامه داد: هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد، اگر وظیفه خود را با ایمان، اخلاص، احساس تکلیف و با هدف خدمت به مردم انجام دهد، میتواند در مسیر کار جهادی قرار داشته باشد.
وی گفت: سیره رهبر شهید انقلاب نشان میدهد که خدمت خالصانه به مردم، استفاده از ظرفیتها و گرهگشایی از مشکلات جامعه، مسیری الهی برای پیشرفت و تعالی انسان و جامعه است.
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