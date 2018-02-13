کمیته منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ویدا صنیعی در نشست کمیته های پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر و کاهش مرگ و میر گروه سنی ۳۰ تا ۷۰ سال، اظهار داشت: بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطانها دو دلیل عمده مرگ و میر افراد ۳۰ تا ۷۰ سال در استان کرمانشاه محسوب می شود.

وی گفت: تغییر سبک زندگی، داشتن رژیم غذایی ناسالم وافزایش کم تحرکی‌ها از عمده ترین دلایل افزایش بیماری های غیر واگیر است.

دکتر صنیعی تشکیل کمیته منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت را راهکاری مفید در جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر به ویژه سرطان عنوان کرد و گفت: باید فرهنگسازی را از دوران کودکی در خانواده ها آغاز کنیم و تغذیه سالم در دوران کودکی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر خواهد داشت.

شایان ذکر است، در این نشست مباحثی توسط کارشناسان معاونت بهداشتی استان در خصوص پویش ملی مبارزه با سرطان و نقش تحرک بدنی در سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.