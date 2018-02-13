بازی اول همیشه سخت است/ نسف قارشی را کاملا می شناسیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری پس از پیروزی ۳ بر صفر تیمش برابر نسف قارشی ازبکستان گفت: بازیهای اول درلیگ قهرمانان همیشه سخت است و تیم ها شناخت کافی از یکدیگر ندارند اما ما با آنالیز خوبی که از این تیم داشتیم توانستیم با یک بازی کاملا منطقی به پیروزی خوبی دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: فکر می کنم این سخت ترین بازی ما در لیگ قهرمانان بود که توانستیم با موفقیت به پایان برسانیم البته بازیهای دیگر هم همه دشوار است ولی شرایط این دیدار با بازیهای بعدی متفاوت است.

انصاری در پاسخ به این سئوال که آیا پرسپولیس می تواند این روند موفقیت را ادامه دهد گفت: ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا بتوانیم در دیدارهای بعدی هم موفق باشیم اما هر چه از زمان بازی می گذرد حریفان در شرایط این مسابقات قرار می گیرند و کار برای همه مشکل خواهد شد.

مدافع پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: ازهمه هوادارانی که امروز به ورزشگاه آمدند تشکر می کنم زیرا آنها یار دوازدهم هستند و خوشحالم که مقابل حریف ازبکستانی ما را تنها نگذاشتند.