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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۴۹

اخبار بحرین در آستانه ۱۴ فوریه؛

آغاز تظاهرات مردم بحرین در مناطق مختلف

آغاز تظاهرات مردم بحرین در مناطق مختلف

بحرینی ها در آستانه ۱۴ فوریه دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده در مناطق مختلف این کشور علیه آل خلیفه زده اند و علمای بحرین نیز بیانیه ای در این زمینه صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، منابع بحرینی از آغاز تظاهرات مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور خبر دادند و اعلام کردند که نظامیان رژیم آل‌خلیفه با شروع تظاهراتهای مردم اقدام به سرکوب تظاهراتها نموده و مناطق مسکونی را غرق در گازهای اشک آور کردند.

همزمان منابع بحرینی از خاموشی و تعطیلی مغازه ها در مناطقی از بحرین در راستای اعتراضات علیه آل خلیفه خبر دادند.

از سوی دیگر علمای بحرین به مناسبت ۱۴ فوریه با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ملت قوی و صبور بحرین سالی دیگر را علیه دیکتاتوری ، ظلم و فساد آغاز نمودند. این مسیر مسیری است که ملت بحرین برگزیده اند، مسیری پر عزت و با شکوه ، هرچند که ادامه این راه ایثار و جانفشانی های بزرگی بطلبد. ملتی بحرین بی هدف و بی مقصود و از روی ظلم و فساد بپا نخواسته اند، بلکه برای ایجاد اصلاح در مقابله با طائفه ای مستبد ، جائر و مستکبر برخواسته اند. (برگرقته از کلام امام حسین ع).

علمای بحرین بیان کردند: تاریخ شهادت میدهد و گویای آن است که کسی که در راه حق جنگید، و خداوند را یاری رساند ، هیچ کس نمیتواند بر او چیره شود، با این ایمان و اعتقاد عمیق و راسخ به پیروزی خود یقین داریم ، هر چند که طول کشد. بر حضور میدانی فعالانه همگان و مشارکت گسترده در تمامی اعتراضات مسالمت آمیز به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ فوریه تاکید می نمایم. بر وحدت صفوف ، همبستگی و عدم توجه به رسانه و بلندگوهای نظام و روش های پوچ آن برای ضعیف ساختن فعالیتهای این مناسبت را یادآوری مینماییم. از آمادگی مردم در تمامی مناطق بحرین ، بیانیه های صادر شده ، شعار ها و نداهای سر داده شده را به این مناسبت تقدیر می نماییم.

کد مطلب 4227327

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