به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، منابع بحرینی از آغاز تظاهرات مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور خبر دادند و اعلام کردند که نظامیان رژیم آل‌خلیفه با شروع تظاهراتهای مردم اقدام به سرکوب تظاهراتها نموده و مناطق مسکونی را غرق در گازهای اشک آور کردند.

همزمان منابع بحرینی از خاموشی و تعطیلی مغازه ها در مناطقی از بحرین در راستای اعتراضات علیه آل خلیفه خبر دادند.

از سوی دیگر علمای بحرین به مناسبت ۱۴ فوریه با صدور بیانیه ای اعلام کردند: ملت قوی و صبور بحرین سالی دیگر را علیه دیکتاتوری ، ظلم و فساد آغاز نمودند. این مسیر مسیری است که ملت بحرین برگزیده اند، مسیری پر عزت و با شکوه ، هرچند که ادامه این راه ایثار و جانفشانی های بزرگی بطلبد. ملتی بحرین بی هدف و بی مقصود و از روی ظلم و فساد بپا نخواسته اند، بلکه برای ایجاد اصلاح در مقابله با طائفه ای مستبد ، جائر و مستکبر برخواسته اند. (برگرقته از کلام امام حسین ع).

علمای بحرین بیان کردند: تاریخ شهادت میدهد و گویای آن است که کسی که در راه حق جنگید، و خداوند را یاری رساند ، هیچ کس نمیتواند بر او چیره شود، با این ایمان و اعتقاد عمیق و راسخ به پیروزی خود یقین داریم ، هر چند که طول کشد. بر حضور میدانی فعالانه همگان و مشارکت گسترده در تمامی اعتراضات مسالمت آمیز به مناسبت فرا رسیدن ۱۴ فوریه تاکید می نمایم. بر وحدت صفوف ، همبستگی و عدم توجه به رسانه و بلندگوهای نظام و روش های پوچ آن برای ضعیف ساختن فعالیتهای این مناسبت را یادآوری مینماییم. از آمادگی مردم در تمامی مناطق بحرین ، بیانیه های صادر شده ، شعار ها و نداهای سر داده شده را به این مناسبت تقدیر می نماییم.