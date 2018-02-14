دکترین جدید اتمی آمریکا تهدیدی برای ایران و روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در نشست «روابط ایران و روسیه، ۳۹ سال پس از انقلاب اسلامی» در دومای کشوری روسیه، گفت: همکاری ما با روسیه تبدیل به یک سنت شده و آرام آرام درحال تبدیل شدن به یک تجربه غنی تاریخی است، امیدواریم که این نشست ها ادامه یابد.

وی با بیان اینکه برنامه هایی در برخی از زمینه ها از جمله اقتصادی داشته ایم که باید دنبال کنیم، افزود: بسیاری از این برنامه ها مورد توجه و حمایت ژیریونفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات قرار گرفته است، اخیرا در همین محل پارلمان ملاقات مفصلی با ایشان داشتم و طی آن روابط فی مابین را مرور نمودیم. حتما تلاش می کنیم تا همکاری ها در سال ۲۰۱۸ توسعه یابد.

سنایی با اشاره به حضور جوانان در جلسه آن را نویدبخش گسترش روابط خواند و ادامه داد: پاسداشت پیروزی انقلاب اسلامی ایران که ۳۹ سال از آن می گذرد، پاسداشت مبارزه برای آزادی و امنیت است. در واقع پیروزی انقلاب اسلامی، پیروزی مبارزات طولانی مردم ایران برای دستیابی به استقلال و آزادی بود که به واسطه آن مردم سالاری دینی شکل گرفت.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی و با فروپاشی شوروی در دهه ۹۰ میلادی، روابط دو کشور شکل دیگری پیدا کرد و بنیان های دیگری پایه ریزی شد و با وجود فراز و نشیب ها روابط دو کشور شکل خوبی پیدا کرد. البته در طول ۴ سال گذشته و هرچه جلوتر آمدیم، به ویژه طی ۲ سال اخیر همکاری های فی مابین دو کشور در ابعاد مختلف از جمله دوجانبه، منطقه ای و بین المللی افزایش یافته است، به گونه ای که شاهد تبادل هیات های عالی رتبه زیاد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رایزنی هایی بین دو کشور در زمینه های مهم بوده ایم.

سفیر ایران در روسیه تصریح کرد: برای مردم ایران و روسیه مشهود است که روابط شکل و ابعاد جدیدی پیدا کرده است؛ بخشی از مبانی این همکاری های ویژه، از تهدیدها و منافع مشترک پیش روی دو کشور نشات می گیرد.

سنایی در ادامه به تهدیدها و منافع مشترک ایران و روسیه پرداخت و گفت: مواد مخدر در منطقه ما که متاسفانه در طول ۱۵ سال گذشته و بعد از حضور ناتو به جای آنکه کاهش یابد، تولید آن ۴۰ برابر شده یکی از تهدیدهای دو کشور است، همچنین تروریسم به منزله یک تهدید بزرگ است، البته تهدید جهانی است، ولی ایران و روسیه صادقانه با هم در مبارزه با آن همکاری کرده اند و به پیروزی هایی نیز دست یافته اند.

وی تصریح کرد: یکجانبه گرایی آمریکا منشاء بسیاری از بی ثباتی ها در جهان است. تحریم های غرب علیه ایران و روسیه و همچنین دکترین جدید اتمی آمریکا از جمله تهدیدهای مشترک دو کشور هستند.

سنایی همچنین اظهار داشت: اما از منافع مشترکی که پیش روی دو کشور قرار دارد، می‌توان به ثبات منطقه ای در خاورمیانه و اوراسیا و همکاری های دوجانبه در حوزه انرژی و تثبیت قیمت انرژی، ترانزیت کالا از طریق کریدور شمال – جنوب و همچنین همکاری ها در حوزه دریای خزر اشاره کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در پایان با اشاره به مجموعه همکاری های ایران و روسیه، گفت: می‌توان همکاری های دو کشور در عرصه بین المللی در زمینه های کمیسیون حقوق بشر، خلع سلاح، حفظ توافقات بین المللی به ویژه برجام، راهکارهای دو و چندجانبه، مکانیسم های چندجانبه حل و فصل مسائل منطقه ای و همکاری های دو کشور در جهان اسلام از جمله در سازمان همکاری اسلامی که ایران عضو و روسیه عضو ناظر آن است را گسترش داد.