به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اطلاعیه سازمان تأمیناجتماعی در تاریخ ۹ شهریور، پرداخت معوقات مابهالتفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمریبگیران از روز نهم شهریور آغاز شده و این پرداختها به ترتیب حروف الفبا، همه روزه (به جز روزهای تعطیل) و بدون هیچ وقفه و توقفی در حال انجام است و بر اساس منابع مالی و چارچوب زمانی اعلام شده به اتمام خواهد رسید.
یادآور میشود، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است.
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