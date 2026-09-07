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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

توقف پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی تکذیب شد

توقف پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی تکذیب شد

خبر منتشر شده با عنوان توقف پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، از سوی روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اطلاعیه سازمان تأمین‌اجتماعی در تاریخ ۹ شهریور، پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران از روز نهم شهریور آغاز شده و این پرداخت‌ها به ترتیب حروف الفبا، همه روزه (به جز روزهای تعطیل) و بدون هیچ وقفه و توقفی در حال انجام است و بر اساس منابع مالی و چارچوب زمانی اعلام شده به اتمام خواهد رسید.

یادآور می‌شود، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است.

کد مطلب 6940331
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • حقگو US ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
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      در بوق و کرنا کرده لید که معوقات .اضافه حقوق برابر تورم هرساله.همسان سازی در حال پرداخت است .و هیچ پرداختی انجام نشده.تنها تزریق تورم.
    • مینو صفرزادگان IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
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      معوقات فروردین برای سایر بانکها جز رفاه کی واریز میشود چون واریز نشده

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