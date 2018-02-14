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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

پورابراهیمی خبر داد:

بررسی نوسانات بازار ارز با حضور سیف و کرباسیان

بررسی نوسانات بازار ارز با حضور سیف و کرباسیان

رئیس کمیسیون اقتصاد از بررسی وضعیت بازار ارز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته آینده پیرو دستور آقای دکتر لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را بررسی خواهد کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلساتی در هفته گذشته نیز با حضور مسئولان برای بررسی بازار ارز برگزار شد اما به نظر می رسد بانک مرکزی نیازمند تدوین برنامه است. ان شاء الله در روز شنبه یا یکشنبه نشست مشترکی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی بازار ارز برگزار می شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد گفت: کمیسیون اقتصاد گزارشی را برای ارائه به صحن علنی تهیه خواهد کرد و در آن گزارش وضعیت بازار ارز تشریح خواهد شد. همچنین اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و اقداماتی که انجام نداده است، مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان برنامه پیشنهادی کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل نوسانات بازار ارائه می شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: معتقدم نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و بر اساس تقاضای کاذب افزایش یافته است، دلیل اصلی نیز این است که بانک مرکزی منفعل است.

کد مطلب 4227788

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