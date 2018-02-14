به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند تغییر رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دلیل ساختار هیأت‌ امنایی که دارد تابع شرایطی متفاوت با دیگر سازمان‌های شهرداری است.

هیأت امنای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران متشکل از ۱۱ شخصیت حقوقی شامل شهردار تهران، رییس شورا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج،‌ رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها است.

بر این اساس رئیس سازمان و اعضای هیأت مدیره توسط شهردار تهران به هیأت امنا پیشنهاد و با رأی هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد که از این حیث این سازمان با دیگر نهادهای زیر مجموعه شهرداری تهران ساز و کار متفاوتی دارد.

شنیده می شود که روز شنبه جلسه هیات امنا برگزار می شود و نجفی، "رسول رسولی‌پور" مشاور شهردار و رئیس گروه اخلاق شهروندی را به هیات امنا معرفی می‌کند.

از سویی گفته می شود رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری قرار است از سوی رئیس شورا و گزینه ای که مورد تایید وی است، به هیات امنا معرفی شود، هرچند وی در گفتگو با مهر چنین موضوعی را رد کرده و گفته است طبق روال همیشه رئیس سازمان فرهنگی از سوی شهردار معرفی می شود.اما شنیده شده گزینه مورد تایید وی ایوبی است.