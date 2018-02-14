به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در این جلسه که به منظور برنامه‌ریزی برای اجرای رزمایش و طرح نوروزی سال ۹۷ تشکیل شد، رضا قاسمی‌نیا، مدیر امداد خودرو کانون، ضمن معرفی سامانه ملی اطلاع‌رسانی گردشگری ۰۹۶۲۹ به عنوان مرجع پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی گردشگران، به ارائه گزارش از خدماتی که این امدادخودرو در طول اجرای طرح ویژه ترافیکی نوروزی به مسافران و گردشگران ارائه خواهد کرد، پرداخت.

به گفته قاسمی نیا، ۱۴۰۰ اکیپ امدادگر سیار، ۱۱۲۵ خودرو سبک، ۲۷۵ خودرو نیمه‌سنگین، سنگین و فوق‌سنگین، ۸۸ پایگاه امداد جاده‌ای، ۲۶ شرکت امدادی و ۲۵ گروه خودروساز در طرح نوروز ۹۷، امدادخودرو کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی را همراهی خواهند کرد.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا در بخشی از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های کانون جهان‌گردی و اتومبیلرانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ارتقای ایمنی سفر، از همکاری با سازمان راهداری جهت استقرار پایگاه‌های ثابت گردشگری در جاده‌های کشور خبر داد.

رئیس پلیس راهور با توصیه جدی به هموطنان جهت آماده‌سازی خودرو، به همراه داشتن تجهیزات لازم زمستانی و با کسب اطلاع دقیق از وضعیت راه‌ها، خاطر نشان کرد: «مسافران و رانندگان در طول سفرهای جاده‌ای به هشدارهای پلیس راه و سایر نیروهای امدادی از جمله امداد خودروها، توجه داشته و ضمن دقت در رانندگی در شرایط برف، باران و کولاک، همراه داشتن زنجیرچرخ را فراموش نکنند.»

داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس این سازمان نیز اظهار کرد: «با توجه به پیش‌بینی آغاز سفرهای نوروزی از روزهای منتهی به پایان سال جاری، پیشنهاد می‌شود رزمایش در روز ۲۳ اسفند برگزار و طرح نوروزی نیز از ۲۴ اسفند ۹۶ تا ۱۵ فروردین ۹۷ اجرا شود.»