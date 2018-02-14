ثبت۴۹۲۰ اثر در غرب پایتخت برای شرکت در جشنواره مشکات

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معینی کربکندی سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه با بیان خبر فوق گفت: با تمدید ششمین دوره جشنواره مشکات تا پایان بهمن ماه، جمع آوری و ثبت آثار مشکات از محلات و مدارس سطح این منطقه همچنان ادامه داشته و تاکنون بالغ بر۴۹۲۰ اثر جهت شرکت در این دوره از جشنواره مشکات، در دبیرخانه مرکزی منطقه۲۱ به ثبت رسیده است.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۲۱ در همین خصوص افزود: ششمین جشنواره مشکات در ۴محور شهر فرهنگی-فرهنگ شهری، شهر ایمن و مباحث زیست محیطی، فرهنگ رانندگی و زیبایی شناسی شهری در قالب نقاشی، خاطره نویسی، عکاسی، کاریکاتور، گزارش تصویری، شعر، داستانک، فیلم کوتاه و انیمیشن و سرود و تئاتر زیر ۷سال، ۷تا ۱۲سال و بالای ۱۳سال برگزار می شود و بر همین اساس مسئولین خانه های آموزش شهروندی سرای محلات سیزده گانه ورودی غربی پایتخت با مشارکت شهروندان در حال آموزش و جمع آوری آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره هستند.

معینی کربکندی در خاتمه یادآور شد: هر شهروند می تواند تا پایان بهمن ماه حداکثر سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه دهد که پس از ثبت اثر در سامانه و تحویل آن به سرای محلات، در اسفند ماه مراحل داوری انجام شده و در صورت برگزیده شدن نفرات برتر جشنواره معرفی و از آنها تقدیر خواهد شد.