به گزارش خبرنگار مهر، بخش خصوصی در حوزه گردشگری طبس فعال شده و غیر از ساخت هتل و مراکز اقامتی بومی‌نه تنها در روستاها شروع به احیای بناهای تاریخی قدیمی‌کرده‌اند و گردشگران را به سمت خود جذب می‌کنند بلکه در حوزه‌های دیگر نیز ورود کرده و به صنعت گردشگری شهر رونق می‌دهند.

رسول آشنا یکی از این سرمایه گذاران است که خاطره حضور در خانه‌های قدیمی‌طبس را داشته ولی از زمانی که زلزله طبس همه این شهر را زیر و رو کرد، این خاطره برای او به حسرت تبدیل شده چون دیگر هیچ خانه ای در طبس نیست که نشان بدهد قبل از زلزله ۵۷ خانه‌های این شهر چه شکلی بودند.

اما حالا آشنا با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد طراحی شهری یکی از این خانه‌های قدیمی‌را از اول ساخته و آن را به سفره‌خانه سنتی تبدیل کرده است یک سفره خانه سنتی با معماری خانه‌های طبسی. رستورانی که به خاطر کیفیت خوب غذا، قیمت ارزان و ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۰ نفر از سوی مردم شهر با استقبال خوبی رو به رو شده است انقدر که حتی سرمایه‌گذارش را نیز متعجب کرد.

حالا قرار است این سرمایه‌گذار همیار ژئوپارک طبس شود. منتها باید چند نکته را مد نظر قرار دهد یکی اینکه برخی از غذاها را از منو حذف و یا به فهرست غذاهای سنتی خود غذای طبسی‌ها را اضافه کند. با اینکه آشنا از ظروف سفالی و مسی برای پذیرایی از مهمانانش استفاده می‌کند اما می‌بایست پس از ملحق شدن به پروژه ژئوپارک از ظروفی استفاده کند که کار دست طبسی‌ها باشد چون اکنون ظروف سفالی و مسی سفره خانه او وارداتی از شهرهای دیگر است.

آشنا تنها ۶ ماه است که از سرمایه سه و نیم میلیاردی خود بهره‌برداری می‌کند در این مدت باید برخی از تغییرات را انجام دهد تا بتواند نمونه‌ای از یک الگوی مناسب برای پیوستن بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به ژئوپارک طبس تبدیل شود.

وی درباره سرمایه‌گذاری که انجام داده و مشکلاتش به خبرنگار مهر گفت: همیشه طرح و برنامه‌هایی که در دوران تحصیل می‌دادم مربوط به طبس بودند من روی احیای بافت تاریخی و قدیمی‌طبس کار می‌کردم چون قبل از زلزله طبس دارای بافت منحصر به فردی بود که نابود شد و هیچ وقت کسی روی آن کار نکرد. من پروژه احیای بافت قدیم را به مسئولان شهر دادم ولی هیچ کدام استقبال نکردند تا اینکه متوجه شدم نمی‌توان به کار دولتی اعتماد کرد. به همین دلیل این مکان که تا یک سال پیش زمین بایری بود را انتخاب کرده و با همراهی شریکم شروع به ساخت یک خانه قدیمی‌طبسی کردیم. این خانه یک گنبد و دالان دارد که در ورودی آن است و دور تا دور حیاط نیز اتاقک‌ها با یک شاه نشین و حوض وسط با سه پله که طبسی‌های قدیمی‌را به یاد حوض وسط باغ گلشن می‌اندازند. حوضی که دیگر نیست چون آن را تخریب کرده اند.

آشنا گفت: همه تلاشم این بود که وقتی یکی از اهالی قدیمی‌به این مکان می‌آید به یاد گذشته بیفتد برای اینکه بتوانیم در طول سال همیشه افراد را جذب کنیم می‌بایست سقفی روی حیاط می‌زدیم چون گرمای تابستان و سرمای زمستان طبس اذیت کننده است به همین دلیل به ناچار از سقف تاشو و سازه سبک استفاده کردیم که در آینده آن را به شکل سنتی تزئین خواهیم کرد. همچنین در پشت این مجموعه نیز به این حیاط یک مکان اقامتی و پذیرایی باز هم به شکل همان خانه‌های قدیمی‌اضافه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: میراث فرهنگی ما را به بانک برای گرفتن وام معرفی کرد اما بانک سنگ‌اندازی می‌کند و هنوز نتوانسته‌ایم یک ریال هم وام بگیریم همه می‌گویند مشکلی نیست اما هیچ چیزی به ما تعلق نگرفت.

او درباره پیوستن به پروژه ژئوپارک طبس و تغییرات در این سفره خانه نیز گفت: شبها بیشتر مردم پیتزا سفارش می‌دهند باید فکری به حال آن کرد. ما حتی کافی شاپ را در ورودی این مجموعه گذاشتیم اما کسی داخل آن نمی‌رود و همه می‌خواهند آن هم در فضای سنتی سرو شود. از طرف دیگر ۲۰ میلیون تومان ظرف سفالی خریدم اما بعد از دو ماه همه آنها ترک برداشت.