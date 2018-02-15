آنالیز ویژه سرمربی تراکتورسازی روی مهدی طارمی و الغرافه قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا میهمان الغرافه قطر در دوحه است. الغرافه برای موفقیت در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا خریدهای بزرگ و گران‌قیمتی انجام داده است که می توان در بین آنها به وسلی اشنایدر هافبک مطرح هلندی و مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران اشاره کرد.

طارمی که در نیم فصل رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از پرسپولس به الغرافه رفت توانست در نخستین دیدار آسیایی این تیم مقابل الجزیره امارات گلزنی کند اما هم تیمی هایش نتوانستند از گل او به خوبی محافظت کنند تا در پایان با نتیجه سه بر دو شکست بخورند.

از این رو ارطغرول ساغلام سرمربی تراکتور برای شناخت کامل از نحوه عملکرد این بازیکن در ترکیب نماینده قطر، آنالیز ویژه ای روی وی انجام داده است تا مدافعان تراکتورسازی را آماده مهار وی کند. کادرفنی تراکتورسازی تبریز چند بازی اخیر طارمی با پیراهن الغرافه را زیر ذره بین قرار داده اند تا شناخت کاملی نسبت به وی کسب کنند.

تیم فوتبال تراکتوسازی تبریز ساعت ۱۸:۳۰ دوشنبه ۳۰ بهمن ماه در هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه اختصاصی باشگاه السد در دوحه قطر به مصاف الغرافه می رود. شاگردان ارطغرول ساغلام در نخستین دیدار خود با نتیجه یک بر صفر مغلوب الاهلی عربستان شده اند.