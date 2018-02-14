سازو کار مجلس برای حل مشکل بدهی راه آهن و هما به حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با الحاق بندی به بخش درآمدی لایحه بودجه مقرر کردند مانده بدهی شامل اصل و سود تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه شده و با لحاظ بند ج تبصره یک این قانون و رعایت ماده ۱۷ قانون برنامه محسوب می گردد.

این ماده با ۱۵۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف، ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.