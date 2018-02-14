زندگی شهدا در قالب کتابچه تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان؛ سید بیوک موسوی در دیدار با خانواده شهید حمید احدی، با بیان اینکه احساس میشود در تصویر سازی زندگی واقعی شهیدان، وقفه ایجاد شده است، اظهار کرد: جوانانی که در جبههها شرکت کردند، از لحاظ اعتقادی، اخلاقی و مذهبی نمونه بودند و زندگی آنها مانند جوانان امروزی، با سرگرمی، تفریح و ورزش نیز همراه بود. البته بی شک اتفاقاتی در درونشان افتاده بود که آنها را روانه جبههها کرد تا در راه خدا به شهادت برسند.
وی با اشاره به اینکه برخی اشخاص، گروهها و سمنها در تبدیل زندگی شهیدان به آثار مکتوب و مصور، فعالیت میکنند، افزود: همه افراد و دستگاهها باید به پربار کردن این آثار کمک کنند؛ چرا که تکتک شهدا به ویژه فرماندهان شهید، جزء ستارگان درخشان شهر و استان خود بودند که با نقش آفرینیشان، محور و اثربخش عملیاتها به شمار میرفتند و حضورشان، تحول عظیمی در جبههها ایجاد میکرد.
معاون سیاسی-امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه از شرایط، سرنوشت زندگی شهدا، کتابچهای تهیه و با کمک خانوادههایشان به تصویر کشیده شود تا الگویی برای آیندگان باشد، گفت: با توجه به اینکه تأثیر محتوای مکتوب، به مراتب بیشتر از صوت، فیلم و انیمیشن است، لذا میتوان با قصه وار کردن زندگی شهدا نسبت به ماندگاری رشادتهای آنها اقدام کرد.
موسوی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) دستور تأسیس نهادهایی مانند بنیاد شهید را صادر کردند که سبب شد مردم، احساس کنند آزادی و امنیت، حاصل جانفشانی جوانان در گذشته است، ادامه داد: از خودگذشتگی جوانان میهن، تنها سبب آزادی و امنیت نشد، بلکه باعث شد پیشرفتهای بسیاری در حوزههای مختلف از قبیل آموزش، بهداشت و درمان نیز در کشور حاصل شود.
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