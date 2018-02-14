به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، مهدی علی‌اکبر زاده درباره برنامه‌های این رسانه گفت: در مرحله اول برنامه‌های این تلویزیون، به آموزش خانواده‌ها و مدیران می‌پردازیم و در مراحل بعدی معلمان و سایر گروه‌های هدف آموزش‌وپرورش را تحت پوشش قرار خواهیم داد.

وی گفت آموزش‌های این تلویزیون در حوزه آموزش صرف به معنای آموزش‌های علوم مانند ریاضی، فیزیک، ادبیات و ... نخواهد بود و به‌عنوان‌مثال درباره خانواده‌ها در موضوع آسیب‌های اجتماعی واردشده‌ایم و در ده عنوان مختلف، برنامه‌هایی را در دست تهیه داریم. درباره مدیران مدارس نیز برنامه‌های ما جنبه‌هایی از مدیریت را در نظر خواهد گرفت که تاکنون کمتر موردبررسی قرارگرفته است و با این برنامه‌ها سعی خواهیم کرد کمک بیشتری به مدیران در جهت بهبود فرایند یاددهی و یادگیری مدارس انجام دهیم.

علی‌اکبر زاده درباره ورود آموزش‌وپرورش به حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: آموزش و مدیریت حوزه آسیب‌های اجتماعی تنها بر عهده آموزش‌وپرورش نیست و آموزش‌وپرورش بااحساس مسئولیتی که داشته ورود کرده است؛ اما لازم است تا سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این حوزه احساس مسئولیت بیشتری کنند و در این زمینه وارد شوند.

وی گفت: باید مدنظر داشت تا زمانی که دانش آموزان در مدرسه هستند، آموزش‌وپرورش متولی تربیتی و پرورشی دانش‌آموزان است، اما زمانی که دانش آموزان از مدرسه خارج می‌شوند، برای دستگاه‌های دیگر نیز مسئولیت ایجاد می‌شود تا مدیریت و هدایت دانش آموزان را بر عهده داشته باشند و این مسئله‌ای نیست که آموزش‌وپرورش به‌تنهایی بتواند مدیریت کند.

وی همچنین افزود: وقتی نوجوانی در جامعه دچار آسیب می‌شود، نباید نام دانش‌آموز را به‌عنوان فرد آسیب‌دیده عنوان کرد و تمام مسئولیت را بر عهده آموزش‌وپرورش انداخت. این فرد بایست در جامعه به‌عنوان یک شهروند دیده شود و همه دستگاه‌ها در برابر او و آسیبی که دیده است، احساس مسئولیت کنند.

مدیر پروژه تولید برنامه‌های تلویزیون تعاملی، درباره کمک سایر دستگاه‌ها و سازمان به آموزش‌وپرورش گفت: وقتی برای تهیه این برنامه‌ها اقدام کردیم از دستگاه‌های مرتبطی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی حضور دارند خواستیم تا با ما همکاری کنند و کمک بدهند؛ اما آن‌طور که فکر می‌کردیم از پیش‌قدمی آموزش‌وپرورش استقبال نشد و در این زمینه با ما همکاری و مساعدت مورد انتظار نشد. امیدوارم در ادامه راه، این دستگاه‌ها تأمل بیشتری کنند و همکاری و مساعدت بیشتری با ما داشته باشند تا گامی موفق درراه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در جامعه برداشته شود.