اقبالیه مهاجر پذیر ترین شهر استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران اکبرپور روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در شهرداری اقبالیه برگزار شد، اظهار کرد: براساس آخرین سرشماری صورت گرفته شهر اقبالیه دارای ۵۵ هزار و ۴۰۸ نفر جمعیت است که بیشتر جمعیت آن را مهاجران تشکیل می دهند.

وی با اشاره به افتتاح پروژه های شهر اقبالیه در دهه فجر افزود: به مناسبت دهه فجر درمانگاه شبانه روزی شهروند در اقبالیه با حضور استاندار قزوین به بهره برداری رسید.

اکبرپور بیان کرد:درمانگاه شبانه روزی شهر اقبالیه دارای بخشهای مختلف مامایی، دندانپزشکی، آزمایشگاه، حجامت تزریقات و داروخانه در دو طبقه ساخته شده است.

وی اظهار کرد: برای ساخت این درمانگاه در زمینی به مساحت ۶۷۵ مترمربع بیش از ۴.۵ میلیارد تومان هزینه شده است و مشکلات درمانی این شهر را تا حدودی برطرف می کند.

شهردار اقبالیه افزود: با افتتاح این درمانگاه زمینه اشتغال ۲۴ نفر بصورت مستقیم و ۱۵ نفر بصورت غیرمستقیم فراهم شده است.

وی از احداث یک بیمارستان جنرال در شهر اقبالیه هم خبر داد و گفت: در فاز اول این طرح یک بیمارستان ۱۶ تختخوابی احداث خواهد شد که در سال آینده نیز با کمک بنیاد خیریه احداث آن آغاز خواهد شد.

اکبرپور گفت: با حضور استاندار قزوین فاز اول خیابان امام رضا(ع) وباز پیرایی خیابان چهارده معصوم با ۴ میلیارد تومان اعتبار در شهر اقبالیه نیز به بهره برداری رسید که این خیابان ۱۳۰۰ متر طول دارد و در مدت ۷ ماه ساخته شده است.

شهردار محمدیه بیان کرد: همچنین عملیات ساخت فاز دوم خیابان امام رضا (ع) در اقبالیه به طول ۷۵۰ متر با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در مدت شش ماه توسط شهرداری اقبالیه ساخته می شود.

وی با اشاره به بودجه بیان کرد: در سال جاری ۲۱ میلیارد تومان بودجه به شهر اقبالیه اختصاص یافت که در ۹ ماهه سال جاری ۱۹.۵ میلیارد آن محقق شده است.

اکبرپور از اختصاص بودجه ۳۱ میلیارد تومانی در سال آینده خبر داد و گفت: این بودجه نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد رشد یافته است که ۶۸ درصد در بخش عمرانی و ۳۲ درصد در جاری هزینه خواهد شد.

اقبالیه مهاجر پذیرترین شهر استان است

وی افزود: با اقامت بیش از ۱۰ هزار نفر از افاغنه در شهر اقبالیه این شهر مهاجر پذیرترین شهر استان محسوب می شود.

شهردار اقبالیه گفت: با عملیاتی شدن طرح جامع شهری، وسعت شهر اقبالیه از ۳۰۰ هکتار به ۶۰۰ هکتار افزایش یافته که این موضوع زمینه ارائه خدمات بهتر شهری و تامین رفاه ساکنان آن را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به پروژه های شاخص شهر اقبالیه در سال آینده تصریح کرد: توزیع عادلانه خدمات شهری در نقاط مختلف شهر، ضرورت اجرای زیرساخت ها، توجه به مناطق محروم و حل مشکلات حاشیه نشینی از جمله اقدامات اولویت دار سال آینده خواهد بود.

اکبرپور بیان کرد: با توجه به اینکه اقبالیه از داشتن تصفیه خانه و سیستم فاضلاب شهری محروم است برای دفع فاضلاب شهری همچنان از چاه های جذبی خانگی و جوی های آب سطحی شهری استفاده می شود که این موضوع از مشکلات جدی این شهر است و باید ساماندهی شود.

وی از ساخت کمربندی شمالی در شهر اقبالیه خبر داد و گفت: این کمربندی به طول سه و نیم کیلومتر در سال آینده احداث خواهد شد.

اکبرپور افزود: بلوار امام خمینی(ره) به عنوان خیابان اصلی شهر اقبالیه محل تردد روزانه ۲۰ هزار خودرو است که این موضوع ضمن ایجاد آلودگی و مشکلات ترافیکی، شهروندان اقبالیه را با خطر جانی نیز مواجه کرده است.

شهردار اقبالیه اظهار کرد: برای احداث این کمربندی چهار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده و تلاش خواهیم کرد این کمربندی در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: پروژه باغ عمران به وسعت ۱۲۰ هکتار دارای سه بخش مالکان، شهرداری و سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۹۴ با ابلاغ طرح جامع سازمان معماری و شهرسازی به محدوده شهر اضافه شده که در آن پروژه های مهمی را عملیاتی خواهیم کرد.

اکبرپور گفت: ایجاد پارک بانوان، فضاهای ورزشی، فرهنگی و سایر نیازهای شهری مردم در باغ عمران پیش بینی شده است.

شهردار اقبالیه از احداث دارالقرآن در سال آینده هم خبر داد و گفت: کمک به اتمام پروژه مصلی، احداث کتابخانه و المان های شهری، روشنایی معابر، راهسازی و آموزش حقوق شهروندی با برگزاری دوره های آموزشی در محله های مختلف، مساجد، مدارس در اولویت برنامه های سال آینده شهرداری قرار خواهد گرفت.

دریافت سند مالکیت در اقبالیه تسهیل می شود

وی افزود: به منظور جلب رضایت مردم با همکاری بخش خصوصی نسبت به تسهیلگری و روان شدن روند دریافت سند مالکیت اقدام کرده ایم.

اکبرپور گفت: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تلاش می کنیم بخشی از فعالیت های خود را واگذار کنیم تا کارها روان شود.

اجرای پروژه شهر خودرو

شهردار اقبالیه بیان کرد: به منظور ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای شهر نسبت به اختصاص و واگذاری زمین در پروژه شهر خودرو اقدام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: این پروژه به وسعت ۳.۶ هکتار در بلوار امام خمینی عملیاتی خواهد شد و در آن اجرای پروژه تجاری، نمایشگاهی، ۷۰۰ پارکینگ روباز و مسقف و فضای اداری پیش بینی شده است.

اکبرپور گفت: این پروژه بزرگ با ۴۰ میلیارد ریال آورده شهرداری بصورت زمین و ۳۵۰ میلیارد ریال آورده بخش خصوصی عملیاتی خواهد شد که می تواند اقتصاد شهر را متحول کرده و منبع درآمد خوبی نیز برای شهرداری باشد.

وی یادآور شد: مطالعات احداث کارگاه های کوچک در زمینی به وسعت شش هکتار آغاز شده که امیدواریم این طرح بتواند زمینه اشتغال یک هزار نفر را فراهم کند.

اکبرپور در ادامه با اشاره به پروژه جابه جایی میدان میوه و تره بار شهر قزوین گفت: اعضای صنف میوه و تره بار قزوین با مراجعه به شهرداری اقبالیه خواستار دریافت مکان در محدوده این شهر برای استقرار هستند.

احداث ۴۸۸ واحد مسکن در اقبالیه

شهردار اقبالیه گفت: ۴۸۸ واحد مسکونی با همکاری بنیاد مسکن، اوقاف و شهرداری اقبالیه برای مردم این شهر در دست احداث است که در فاز اول ۲۸۸ واحد مسکونی احداث خواهد شد که آورده هر متقاضی بین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان و مساحت واحدها ۵۵ تا ۸۵ متر خواهد بود.

حاشیه نشینی از مشکلات اصلی شهر اقبالیه

وی از حاشیه نشینی و وجود سکونت گاه های غیررسمی به عنوان یکی از مشکلات اساسی شهر اقبالیه یاد کرد و افزود: دو محله اکبرآباد و آزادگان از جمله مناطق حاشیه نشین این شهر محسوب می شود.

شهردار اقبالیه با بیان اینکه حضور افاغنه نیز در شهر اقبالیه محسوس است، از احداث مسکن برای مقابله با حاشیه نشینان این شهر خبر داد.

وی اظهار کرد: با توجه به اوقافی بودن یک هجدهم اراضی شهر برای حل مشکلات واگذاری و تفکیک بدون معارض زمین ها، با اداره کل اوقاف وامور خیریه توافق شدتا با پلاک دار شدن زمین های مورد نظر، مشکل تعارض و تداخلی ملکی در این شهر برای همیشه حل شود.

اکبرپور در پایان یادآور شد: متعهد می شوم که هر سال به میزان اعتبارات اختصاص یافته به شهرداری به همان میزان نیز سرمایه گذار بخش خصوصی را جذب کنیم تا طرح های شهری با سرعت بیشتری عملیاتی شود.