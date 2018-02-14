خودکفایی ۱۵ درصد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح عصر چهارشنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یک میلیون و ۷۴۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، اظهار داشت: خودکفایی خانوارهای تحت حمایت از مهمترین اهداف کمیته امداد در استان ها به شمار می رود.

وی بیان کرد: مسکن مهمترین نیاز مددجویان تحت حمایت کمیته امداد است که باید از تمام ظرفیت های برای احداث مسکن برای مددجویان کمیته امداد بهره گیری کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور بیان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغالزا به مددجویان کمیته امداد از مهمترین اهداف است و بانک ها در این زمینه همکاری بسیار خوبی با کمیته امداد داشته اند.

بهره گیری از ظرفیت خیران برای حل مشکل مسکن مددجویان ضروری است

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور عنوان کرد: طی دو سال و نیم گذشته حدود ۱۵ درصد از جامعه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خوکفا شده اند واز حمایت خارج شده اند.

وی بیان کرد: دولت و مجلس نقش مهمی در کمک به کمیته امداد داشته اند وبسیاری از مشکلات کمیته امداد در بخش های مختلف حل شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت خیران برای احداث مسکن برای مددجویان ضروری است و خیران نقش مهمی در حل مشکل مسکن مددجویان می توانند ایفا کنند.