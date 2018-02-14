تدفین ۶ شهیدگمنام در یزد/جزئیات تشییع و اطلاعات مرتبط با شهدا

سیدهدایت بنی‌فاطمه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیکر این شش شهید از مناطق عملیات‌های رمضان در شرق بصره، والفجر ۸ در فاو، کربلای ۴ در ام‌الرصاص و تک دشمن در زبیدات در سال ۱۳۶۷ به دست آمده است.

وی با اشاره به اینکه پیکر این شهدا وارد فرودگاه شهید صدوقی شده اما از آنجا که مشخص نبود پروازها انجام می‌شود، یا نه، استقبال رسمی انجام نگرفت بنابراین فردا صبح، استقبال رسمی نظامی در فرودگاه شهید صدوقی انجام می‌شود و ساعت ۱۶ روز پنج‌شنبه، مراسم استقبال مردمی از پیکر شهدا از باغ ملی تا امیرچخماق انجام خواهد شد.

بنی‌فاطمه عنوان کرد: روز یکشنبه، پیکر اولین شهید از محل سپاه قدیم میبد تا دانشگاه علوم قرآنی این شهر تشییع و در این دانشکده خاکسپاری می‌شود که این شهید، ۱۸ ساله بوده و پیکر وی از مناطق عملیاتی عملیات رمضان به دست آمده است.

وی ادامه داد: عصر یکشنبه نیز پیکر یکی از شهدای گمنام از مسجد ساداتی صفائیه تا مرکز فرهنگی دفاع مقدس در پارک آزادگان تشییع و در موزه دفاع مقدس به خاک سپرده می‌شود که پیکر این شهید ۲۰ ساله نیز از منطقه عملیاتی عملیات رمضان به دست آمده است.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در استان یزد یادآور شد: دو شهید ۲۷ و ۱۹ ساله نیز عصر دوشنبه در مبارکه بافق از مسجد صاحب الزمان (عج) تا پارک نطقی بافق تشییع و در این پارک خاکسپاری می‌شود که پیکر شهید ۲۷ ساله مربوط به عملیات والفجر در منطقه فاو و پیکر شهید ۱۹ ساله مربوط به تک دشمن در منطقه زبیدات است.

بنی‌فاطمه خاطرنشان کرد: دو شهید نیز روز سه‌شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) رأس ساعت هشت صبح از محل سپاه قدیم شهرستان خاتم در منطقه هرات تا حسینیه صاحب‌الزمان (عج) تشییع می‌شود که یکی از این شهدا ۲۲ ساله و مربوط به عملیات والفجر ۸ و دیگری ۲۵ ساله مربوط به عملیات کربلای ۴ است.

وی ادامه داد: در مجموع شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس در مناطق مختلف استان یزد تشییع و خاکسپاری می شوند.

بنی‌فاطمه عنوان کرد: با این شش شهید، تعداد شهدای گمنام مدفون در استان یزد به ۱۵۵ شهید می‌رسد.

نماینده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در استان یزد اظهار داشت: همچنین در استان یزد هنوز ۱۳۰ شهید مفقود الاثر و خانواده‌های آنها چشم انتظار هستند.