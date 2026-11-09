به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی غروب دوشنبه در جریان ماموریت پلیسی از دستگیری دو سارق اماکن خصوصی در شاهرود خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، مأموران کلانتری ۱۳ شاهرود تحقیقات تخصصی و میدانی خود را برای شناسایی سارقان آغاز کردند.

وی افزود: مأموران با انجام گشت‌زنی های نامحسوس و هدفمند و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی دو سارق شدند و در عملیاتی ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به سوابق کیفری و اعتیاد متهمان به مواد مخدر، بیان کرد: این دو نفر در جریان تحقیقات پلیس به ۲۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی در شاهرود و مناطق تابعه اعتراف کردند.

شائینی از معرفی متهمان به مراجع قضایی خبر داد و از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه پلیس، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.