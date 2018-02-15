یادواره گرامیداشت اولین شهیدمدافع حرم کهگیلویه وبویراحمد برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم به جایگاه و مقام والای شهدای حرم اشاره کرد و گفت: یکی از رسالت های انقلاب اسلامی دفاع از فریاد عدالت خواهی انسان های آزاده در هر نقطه ای از جهان است.

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ضمن تجلیل از مقام و شخصیت شهید ستار اورنگ خطاب به خانواده این شهید والامقام اظهار داشت: تا دیروز ستار اورنگ یک سردار بود و امروز او یک شهید سردار است و این بالاترین افتخار نه تنها برای خانواده شهید بلکه برای همه استان و ایران است.

آیت الله ملک حسینی به نقش مدافعان حرم در ادامه شعار توحید نبی اکرم (ص) اشاره کرد و بیان داشت: با رهبری مقام معظم رهبری و تبعیت همه این سرداران بزرگ از رهبری ایشان، مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی حتی در سرزمین استکبار نیز ادامه خواهد داشت.

هم چنین در این مراسم سید ناصر حسینی پور از آزادگان دفاع مقدس و خالق کتاب ماندگار «پایی که جا ماند» به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با تاکید بر اهمیت دفاع از مظلوم در آرمان های انقلاب، جهاد را از ویژگی های سربازان انقلاب اسلامی دانست و دفاع از ملت های مظلوم را در همین راستا تعبیر کرد.

حسینی پور با اشاره به سیاست ها و دشمنی های جهان سلطه با جمهوری اسلامی، گفت: جهان سلطه دنبال سیطره، سلطه و غارت کشورهای منطقه است و هر کجا آمریکایی ها حضور پیدا می کنند ما در مقابل آنان می ایستیم.

وی با نقد نوع نگاه آمریکا به مقوله تروریسم و خشونت اظهار داشت: غربی ها کشتار بی رحمانه مردمان منطقه را خشونت نمی دانند، ولی کوچکترین اتفاق در اروپا و یا آمریکا را تروریسم و خشونت می خوانند و به بهانه آن به کشورهای منطقه حمله می کنند.

حسینی پور در پایان گفت: با وجود تفکر مقاومت و اشاعه آن در میان ملت های منطقه، پیروزی متعلق به مظلومین است و همان گونه که تا کنون تلاش ها برای به حاشیه بردن ارزش ها جواب نگرفته است و روحیه انقلابی همیشه پیروز بوده است، پیروزی نهایی متعلق به شهیدان مدافع حرم و رهروان آنان است.

همچنین در بخشی از این یادواره فرمانده ناحیه مقاومت بسیج یاسوج گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۸۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است و این مسیر همچنان ادامه دارد و دو شهید مدافع حرم نیز داریم.

روح الله شاهینی افزود: شهید احسان فتحی اهل شهرستان بهمئی بود که برادرش نیز در دوران هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسید و از تیپ ویژه بهبهان اعزام شد و در سوریه به فیض شهادت نائل آمد.

وی بیان کرد: در مرام و سیره شهدای مدافع حرم سه نکته گنجانده شده است که این موارد محبت و عشق به اهل بیت، بصیرت و شوق شهادت است.

بنابراین گزارش شهید «ستار اورنگ» از مدافعان حرم حضرت زینب (س) در درگیری با تروریست های داعش در کشور سوریه به شهادت رسید.

شهید اورنگ سال ها به عنوان مربی و فرمانده آموزشی در پادگان آموزشی تیپ ۴۸ فتح و به عنوان فرمانده ای لایق در رده های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول خدمت بود.

وی اولین شهید مدافع حرم از استان شهید پرور کهگیلویه و بویراحمد است.

شهید اورنگ در زمان جنگ جانشین فرماندهی معاونت آموزش تیپ مستقل ۴۸ فتح بود و آخرین مسئولیتش فرماندهی تیپ سوم دانشگاه امام حسین(ع) محسوب می شود.

شایان ذکر است این مراسم با شکوه به همت سپاه فتح استان، حوزه هنری استان و کنگره سرداران شهید و بنیاد شهید استان برگزار شد.