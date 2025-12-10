  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

خانواده شهدا سرمایه‌های جاودان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند

یاسوج-فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:خانواده شهدا سرمایه‌های جاودان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی ظهر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید الله‌بخش اورنگ و جانباز ۷۰ درصد شیمیایی دوران دفاع مقدس، حسن رویدل، با آرمان‌های بلند شهدا تجدید میثاق کرد.

وی به بیان ویژگی‌های برجسته شهید اورنگ پرداخت و اظهار کرد: شهید الله‌بخش اورنگ متولد ۱۳۴۸ در روستای حیدرآباد لوداب، در شامگاه ۲۸ فروردین ۱۳۶۵ بر اثر اصابت ترکش خمپاره در شهر فاو به شهادت رسید.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد در این دیدارها با تجلیل از رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا و ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس، افزود: خانواده‌های شهدا فرزندان برومند خود را تقدیم نظام و انقلاب کردند و امروز همه ما مدیون فداکاری‌های بی‌بدیل آن‌ها هستیم.

وی با تأکید بر جایگاه رفیع خانواده‌های معظم شهدا، آنان را سرمایه‌های جاودان نظام و انقلاب اسلامی توصیف کرد و ادامه داد: پاسداری از ارزش‌های دفاع مقدس و رسیدگی به امور این خانواده‌ها، وظیفه همه مسئولین و آحاد جامعه است.

