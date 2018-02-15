به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشن سالانه « روز جهانی داستان کوتاه » در شهرستان ادب برگزار میشود.
شهریار عباسی، معصومه میرابوطالبی، مهدی زارع و سیدحسین موسوی نیا از جمله مهمانانی هستند که در این جشن داستان خواهند خواند.
از دیگر برنامههای این جشن پخش یک فیلم کوتاه ساخته حسین دارابی و اجرای موسیقی با خوانندگی بهرام پاییز و نوازندگی آرمان مهربان است .
این مراسم روز پنجشنبه 26 بهمنماه از ساعت 16 الی 18 در موسسه فرهنگی شهرستان ادب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، پلاک 168 برگزار میشود.
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