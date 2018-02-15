  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

به میزبانی موسسه شهرستان ادب؛

چهارمین جشن سالانه داستان کوتاه برگزار می‌شود

چهارمین جشن سالانه داستان کوتاه برگزار می‌شود

موسسه شهرستان ادب چهارمین جشن سالانه داستان کوتاه را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشن سالانه « روز جهانی داستان کوتاه » در شهرستان ادب برگزار می‌شود.

شهریار عباسی، معصومه میرابوطالبی، مهدی زارع و سیدحسین موسوی نیا از جمله مهمانانی هستند که در این جشن داستان خواهند خواند.

از دیگر برنامه‌های این جشن پخش یک فیلم کوتاه ساخته حسین دارابی و اجرای موسیقی با خوانندگی بهرام پاییز و نوازندگی آرمان مهربان است .

این مراسم روز پنجشنبه 26 بهمن‌ماه از ساعت 16 الی 18 در موسسه فرهنگی شهرستان ادب واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سه‌ راه طالقانی،‌ پلاک 168 برگزار می‌شود.

کد مطلب 4228516
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها