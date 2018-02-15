به گزارش خبرگزاری مهر، با فرا رسیدن ایام شهادت و سوگواری حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها خط حزب‌الله به شماره ۱۲۱ خود رسید.

سرمقاله‌ این هفته از نشریه با عنوان «انقلابی‌نماها به‌دنبال چه هستند؟» به شناختن و نحوه چگونگی مواجهه با این دسته از افراد پرداخته است. در بخشی از متن چنین می‌خوانیم: ۱۴ قرن بعد از انقلاب نبوی، انقلاب اسلامی ایران نیز در مرحله‌ دولت‌سازی و جامعه‌سازی، با همین سه دسته از افراد مواجه است: "اصحاب راستین انقلاب اسلامی"، که با باور تام و تمام به خط انقلاب، در همه‌شرایط، در کنار "رهبران انقلاب اسلامی" قرار گرفتند و با کار و تلاش شبانه‌روزی، کار انقلاب را به پیش بردند؛ "ضعیف‌الایمان‌هایی" که به دلیل هوای نفس، دنیاطلبی یا ترس از دشمن، در رخدادها و حوادث تاریخی، پایشان لرزید و یا دست از انقلابی‌گری برداشته و تبدیل به یک انسان خنثی شدند، یا حتی به سمت دشمن، میل پیدا کردند؛ و "انقلابی‌نمایی‌هایی" که شعار انقلاب داده و می‌دهند و عکس آن عمل می‌کنند...



همچنین با نزدیک شدن به شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها خط حزب‌الله به ده نکته از بیانات رهبر انقلاب پیرامون زندگی این بانوی بزرگوار پرداخته است.



در بخش احکام شرعی نیز، جدیدترین استفتائات رهبر انقلاب درباره «حکم هک کردن وای‌فای» منتشر شده است.



سرباز حقیقت نباید در برابر مشکلات خودش را ببازد، مبادا این حصار شکسته شود، باید با قرآن مأنوس شوید، اخلاق تشکیلاتی یعنی اخلاق اسلامی منظم، نباید از حدودوضوابط شرع بیرون بروید، خیال می‌کردند مردم از جمهوری اسلامی رو برگردانده‌اند و... عناوین بخش‌های دیگر نشریه خط حزب‌الله است که مخاطبین گرامی می‌توانند با مراجعه به نشریه این مطالب را مورد مطالعه قرار دهند.



صدوبیست‌ویکمین شماره‌ خط حزب‌الله به روح پرفتوح شهید صمدالله شمس الدینی نژاد تقدیم شده است.



نسخه‌ی PDF نشریه در سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج توزیع کنند ...