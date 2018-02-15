انقلابی بودن شرط بقای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور پیش از ظهر پنجشنبه در اجتماع بزرگ رزمندگان شهرستان بابل در مصلی این شهرستان اظهار داشت: شرط بقای انقلاب انقلابی بودن است و زمانی که روحیه انقلابی بودن را از دست دهیم، فاتحه انقلاب خوانده است.

وی با تاکید بر اینکه مراقب نفوذ فرهنگی دشمن باشیم اظهار داشت: نفوذ در صفوف اتحاد کار دشمن است و باید از تمام مسائل امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حفاظت کرد.

وی ادامه داد: این نفوذ از حماقت دشمنان است زیرا فرزندان اسلام در تمام صحنه ها حضور دارند، گاه در صحنه های ۸ سال دفاع مقدس و گاهی اوقات هم فرسنگها دورتر در حلبچه به دفاع برخواسته اند و هر جایی که انقلاب نیاز به ایستادگی داشت مردم درنگ نکردند و آنجا که ایثار ی لازم بود، شک نکردند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور با بیان اینکه کار دشمن، دشمنی کردن است گفت: دشمنان امروز شامل صهیونیستهای خبیث، تفاله های سلطنت طلب و امپراطوری های شیطان صفت هستند که با مردم مظلومی که اسلام طلبند در جنگ هستند و اگر مردم اسلام طلب، دین را کنار بگذارند این خبیثان این مردم را حمایت خواهند کرد زیرا در اصل جنگ آنان با اسلام است.

غیب پرور با انتقاد از مسئولان ومدیران گفت: بخشی از این قصورها مربوط به بی توجهی بعضی از مسئولان است زیرا در سرزمین پهناوری مانند ایران که دارای ثروت های زیادی است به خاطر توجه نکردن به سخن امام و نامگذاری اقتصاد مقاومتی، مشکلاتی را به وجود می آورند.

وی در عین حال تصریح کرد: فرهنگ دینی ما آن قدر غنی است که می تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل باشد و امروز در جبهه مدرن، جنگ ما جنگ در فضای مجازی است و باید سوادمان را در فضای مجازی بالا ببریم تا بتوانیم با آنان مقابله کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور گفت: نباید بگذاریم که دشمن ما را با دنیا فریب دهد و باید با روحیه انقلابی پای این انقلاب ایستادگی کنیم زیرا ما به دنیایی که آنان برای ما می سازند تعلق نداریم، ما از جنس سنگرهایی با خاکریزها هستیم.