به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه قیمت نفت سودهای روز گذشته خود را ادامه داد و با تضعیف دلار و با اظهارات سعودیها در مورد این که ترجیح میدهند به جای این که توافق اوپک و روسیه برای کاهش تولیدات را خاتمه دهند، شاهد بازاری با عرضه کمتر از حد نیاز باشند، قیمت نفت تقویت شد و ۱ درصد جهش کرد.
قیمت نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۸۳ سنت یا ۱.۴ درصد نسبت به قیمت بسته شده دیروز جهش کرد و در ساعت ۱۲:۰۹ امروز به وقت تهران، به ۶۱.۴۳ دلار رسید و این را به جهش ۲.۴ درصدی روز قبل خود اضافه کرد.
نفت خام برنت هم با ۶۳ سنت یا ۱ درصد جهش به قیمت ۶۴.۹۹ دلار رسید و این را به سود ۲.۶ درصدی روز چهارشنبه خود اضافه کرد.
قیمتها تحت تاثیر تضعیف مداوم دلار که پنجشنبه به پایینترین میزان ۱۵ ماهه خود در برابر ین رسیده است، افزایش یافتند.
تضعیف دلار باعث میشود که مصرف کالاهای دلاری به اوج خود برسند چراکه برای کشورهایی که از ارزهای دیگر استفاده میکنند در چنین شرایطی سوخت و مواد اولیه ارزانتر میشوند.
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