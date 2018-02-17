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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

با اعلام سازمان بهداشت جهانی؛

وزیر بهداشت کمیسیونر پیشگیری از بیماری های غیرواگیر شد

وزیر بهداشت کمیسیونر پیشگیری از بیماری های غیرواگیر شد

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل گفت: با اعلام رسمی سازمان بهداشت جهانی، وزیر بهداشت به عنوان کمیسیونر پیشگیری از بیماری های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسدی لاری با اشاره به انتخاب وزیر بهداشت به عنوان کمیسیونر کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت، گفت: بیماری های غیرواگیر علت مرگ ۷۵ درصد از مردم کشور است و سازمان بهداشت جهانی نیز تاکید زیادی بر کنترل این بیماری ها در جهان دارد در همین راستا کمیسیون عالی رتبه ای متشکل از بیست و دو عضو و به ریاست مشترک چهار رییس جمهور و وزیر برای هدایت برنامه های مشترک در سطح جهان تشکیل داده است و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو، سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر را تصویب کرد.

وی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت چندین بار از ایران به عنوان یکی از کشورها و الگوهای موفق کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر یاد کرده و مقرر شده که گزارش پیشرفت های ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ ارائه شود.

کد مطلب 4229580

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