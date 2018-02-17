وزیر بهداشت کمیسیونر پیشگیری از بیماری های غیرواگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسدی لاری با اشاره به انتخاب وزیر بهداشت به عنوان کمیسیونر کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت، گفت: بیماری های غیرواگیر علت مرگ ۷۵ درصد از مردم کشور است و سازمان بهداشت جهانی نیز تاکید زیادی بر کنترل این بیماری ها در جهان دارد در همین راستا کمیسیون عالی رتبه ای متشکل از بیست و دو عضو و به ریاست مشترک چهار رییس جمهور و وزیر برای هدایت برنامه های مشترک در سطح جهان تشکیل داده است و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو، سند کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر را تصویب کرد.

وی تصریح کرد: سازمان جهانی بهداشت چندین بار از ایران به عنوان یکی از کشورها و الگوهای موفق کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر یاد کرده و مقرر شده که گزارش پیشرفت های ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۸ ارائه شود.