حضور «خرگوش سفید را دنبال کن» در جشنواره فیلم کلکته

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «خرگوش سفید را دنبال کن» به کارگردانی محمدحسین سلطانی در بخش مسابقه بین الملل پنجاهمین دوره جشنواره فیلم «کلکته» شرکت می کند.

این مستند که به مدت ۹۰ دقیقه تابستان امسال تولید شده است، ماجرای سفر فرانسوا ازوت به ایران برای راه اندازی یک رستوران را روایت می کند. وی یک فرانسوی است که پس از سفر به ایران عاشق خانمی می شود و پس از مدتی تحقیق درباره اسلام به دین مبین اسلام روی می آورد و ازدواج می کند. این سرآشپز فرانسوی در ایران می ماند و اینک نام فرانسوا حسین را برای خود انتخاب کرده است و چند سال داور مسابقه دستپخت در شبکه یک سیما بود.

وی اینک تلاش می کند آشپزی ایران را که به زعم وی بهترین و خوشمزه ترین غذاها را دارد، علمی کند.

از جمله عوامل این فیلم مستند می توان به تهیه کننده: محمد علی نجفیان، فیلمبردار: محمود عطشانی، صدابردار: عبدالرضا حیدری، صداگذار: عرفان ابراهیمی، موسیقی: احسان صلح طلب، تدوین: محمود عطشانی، عکاس: سارا دقیق اشاره کرد.

جشنواره فیلم «کلکته» به صورت ماهانه برگزار می شود و از نوامبر ۲۰۱۶ کار خود را آغاز و هر ماه به صورت آنلاین فیلم‌ها را نمایش می دهد و برنده را انتخاب می‌کند. هدف از این جشنواره شناسایی فیلم‌هایی فرهنگی است که الهام بخش نزدیک شدن ملت‌ها از نظر فرهنگی و غنای زندگی از طریق سرگرمی شود. این جشنواره در خدمت به اطلاعات، آموزش و سرگرمی است.

هر ماه بیش از ۵۰ فیلم در بخش های مختلف به صورت رسمی انتخاب و نمایش داده می‌شوند و از میان آنها در هر بخش یک فیلم برتر به عنوان برنده انتخاب و معرفی می شود.