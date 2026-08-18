به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره جشنواره موسیقی ورزشی از ساعت ۱۱:۱۵ امروز در فدراسیون ورزش‌های همگانی برگزار شد.



هدف از رونمایی این جشنواره تزریق ورزش به مردم برای نشاط و شادابی بیشتر و افزایش انگیزه در هنگام ورزش است. این جشنواره از امروز ۲۸ مرداد تا دی ماه خواهد بود.



کاوه خورابه دبیر هنری، حامد حسین زاده دبیر اجرایی، احمد صدری مدیر خانه موسیقی تهران ریاست شورای سیاستگذاری، علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی و قائم مقام ریاست جشنواره، مهدوی قائم مقام جشنواره، خانم لک و حامد حسین زاده دبیر اولین دوره جشنواره موسیقی ورزشی هستند.