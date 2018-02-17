موبایل با نمایشگر کم مصرف ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ایوان بلس وبلاگ نویس حوزه فناوری اعلام کرده ال جی تصمیم دارد از یک پرچمدار جدید به نام Judy رونمایی کند. این موبایل مجهز به یک نمایشگر خارق العاده خواهد بود. صفحه نمایش جودی ۶.۱ اینچی و مجهز به فناوری+MLCD (حاوی پیکس های نیمه سفید) است. چنین نمایشگری درخشندگی ۸۰۰nit دارد و درمقایسه با پنل معمولی IPS LCD ۳۵ درصد انرژی کمتری مصرف می کند. (nit واحد درخشندگی است)

همچنین کاربر می تواند در فضای باز و زیر آفتاب شدید بدون نگرانی از کاهش شارژ باتری از دستگاه استفاده کند.

علاوه بر این موارد جودی دارای یک پردازشگر اسنپ دراگون ۸۴۵ با ۴ گیگابایت RAM، دو دوربین پشتی ۱۶ مگاپیکسلی، بلندگوهای استریو است. دستگاه به طور بی سیم شارژ می شود و ضدآب نیز است. همچنین از دوربین مجهز به هوش مصنوعی در آن نیز استفاده می شود.

البته موبایل مذکور در کنگره جهانی موبایل حضور نخواهد داشت و ال جی تصمیم دارد آن را در ژوئن رونمایی کند.