هنرمندان شهرستان دشتی حمایت می شوند

احمد شیخیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نشست اخیر با هنرمندان چه اهدافی در پی داشت، اظهار داشت: در این نشست هنرمندان به دیگاهها و دغدغه های خود پرداختند.

وی با بیان اینکه شهرداری و مجموعه شورای شهر از هنرمندان شهرستان حمایت می کنند، افزود: شهرداری خورموج در حوزه فرهنگ و هنر و حمایت از هنرمندان و مولفین و فرهیختگان و چهره های ماندگار خورموج برنامه های متعددی دارد.

شیخیانی تصریح کرد: هنر موهبتی الهی است که جسم و جان را نوازش می دهد و زندگی را شیرین تر وماندنی تر می سازد.

وی ادامه داد: شان هنرمند عینیت بخشیدن به حقایقی است که او باور دارد و تلاش می کند تا درعالم خارج به طریقی محقق کند.

وی اضافه کرد: هنرمندان صاحبان دولت جاویدان و ارباب معرفتند که در این ساحت مقدس به آفرینش مظاهر زیبای هستی گام بر می‌دارند.

شیخیانی تصریح کرد: تلاش هنرمندان بی ادعای خورموج در توسعه فرهنگ وهنر این دیار در خور ستایش بسیار است و جاودانگی این دیار مدیون اهالی ادب وهنر است.

وی گفت: موفقیت خورموج در سه سال گذشته در جشنواره پایتخت کتاب و شهر برتر باشگاه های کتاب خوانی کشور نتیجه برنامه ریزی و همت عمومی مردم این شهر و دلسوزی و تلاشهای مجموعه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان است.