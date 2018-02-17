اینترنت با سرعت ۲۰ مگابیت برای ۸۰ درصد خانوارها فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به تکلیف برنامه ششم در ۲.۵ برابر شدن بازار ICT تا پایان برنامه تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی باید بسترهای لازم به ویژه در حوزه سرویسهای ثابت را فراهم کند.

وی ادامه داد: در این زمینه از یک سو نمی‌توان صرفا بر حوزه سرویسهای سیار اتکا کرد، از سوی دیگر در حوزه دسترسی و زیرساخت‌های ثابت پتانسیلی در بخش وجود دارد که باید از آن استفاده شود و دسترسی ۸۰ درصد خانوارها به اینترنت باسرعت ۲۰ مگابیت بر ثانیه در پایان برنامه ششم با تکیه بر این ظرفیت قابل تحقق است.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتالی یکی از موضوعات مهم حوزه ICT است، گفت: اقتصاد دیجیتال آینده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را شکل می‌دهد، فناوریهای جدید و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی را رقم می‌زند و یکی از نهادهایی که مطابق با وظیفه ذاتی با این تغییرات مواجه می‌شود، رگولاتوری است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: متناسب با این تغییرات، رگولاتوری نیز باید در روشها و خط مشی‌های پیش رو و تقویت بدنه تخصصی مدیریتی و کارشناسی بازنگری لازم را انجام دهد.