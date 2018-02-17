به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر در مجلس در نشست علنی عصر امروز و در تذکر شفاهی با بیان اینکه وضعیت بازار ارز نگران‌کننده شده، اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی، فقر را در کشور افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: این رویه بانک مرکزی قابل قبول نیست و شخص رئیس‌جمهور باید در قبال این وضعیت پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با بیان اینکه فرسودگی شبکه آب و برق روستایی باعث گلایه‌مندی شدید روستاییان شده، افزود: طرح‌های هادی روستایی عملاً تعطیل شده است و آنچه در بودجه ۹۶ برای این هدف گذاشتیم، چنگی به دل نمی‌زند.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس در پایان با اشاره به موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی کشاورزان شامل کشور گفت: دولت تنها ۳۰ هزار تن از محصولات کشاورزی را به صورت تضمینی می‌خرد و این یعنی فقط ۱.۵ درصد از یک میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در شمال! این مسئله باعث ورود دلال‌ها می‌شود و شرایط را برای کشاورزان سخت می‌کند.